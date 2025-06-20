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В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона
В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона - РИА Новости, 20.06.2025
В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона
Семейная пара пострадала в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T22:16:00+03:00
2025-06-20T22:16:00+03:00
2025-06-20T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Семейная пара пострадала в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Пострадали двое — семейная пара. С минно-взрывными и баротравмами они доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что транспортное средство полностью уничтожено огнём.
https://ria.ru/20250620/vsu-2024151544.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона
Гладков: в Белгородской области семья пострадала при атаке украинского дрона