https://ria.ru/20250620/dron-2024417013.html

В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона

В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона - РИА Новости, 20.06.2025

В Белгородской области семейная пара пострадала при атаке дрона

Семейная пара пострадала в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:16:00+03:00

2025-06-20T22:16:00+03:00

2025-06-20T22:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Семейная пара пострадала в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка — Становое движущийся легковой автомобиль подвергся атаке вражеского дрона. Пострадали двое — семейная пара. С минно-взрывными и баротравмами они доставлены в Борисовскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что транспортное средство полностью уничтожено огнём.

https://ria.ru/20250620/vsu-2024151544.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков