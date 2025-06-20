https://ria.ru/20250620/dolya-2024161165.html

Песков рассказал о сокращении доли стран G7 в мировой экономике

Песков рассказал о сокращении доли стран G7 в мировой экономике - РИА Новости, 20.06.2025

Песков рассказал о сокращении доли стран G7 в мировой экономике

Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:51:00+03:00

2025-06-20T11:51:00+03:00

2025-06-20T11:51:00+03:00

дмитрий песков

россия

g7

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Доля стран "Большой Семерки" в мировой экономике будет неумолимо сокращаться, и это не сезонная волатильность, а уже тренд, сообщил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Семерка" для нас неинтересна, мы не считаем такой формат жизнеспособным, потому что мировые тенденции показывают, что доля стран "семерки" в мировых делах и в мировой экономике будет неумолимо сокращаться. Это не какая-то сезонная волатильность, а это уже тренд, который уже сформировался и который мы наблюдаем", - сказал он.

https://ria.ru/20250620/rossija-2024158952.html

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дмитрий песков, россия, g7, в мире