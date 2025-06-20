https://ria.ru/20250620/dinamika-2024268422.html
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин
Инфляционная динамика позволила Банку России приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:58:00+03:00
2025-06-20T15:58:00+03:00
2025-06-20T16:30:00+03:00
экономика
россия
пмэф-2025
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инфляционная динамика позволила Банку России приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики в стране, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в пятницу он заявил, что инфляционная динамика в России складывается лучше ожиданий рынка и ЦБ."Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Банк России начал снижать ключевую ставку: по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, она была снижена до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин
Путин: инфляционная динамика позволила Банку РФ приступить к смягчению ДКП
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инфляционная динамика позволила Банку России приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики в стране, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в пятницу он заявил, что инфляционная динамика в России складывается лучше ожиданий рынка и ЦБ.
"Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Банк России начал снижать ключевую ставку: по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, она была снижена до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.