Рейтинг@Mail.ru
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:58 20.06.2025 (обновлено: 16:30 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/dinamika-2024268422.html
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин
Инфляционная динамика позволила Банку России приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:58:00+03:00
2025-06-20T16:30:00+03:00
экономика
россия
пмэф-2025
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024266604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cafd21589d139b54199cbf2cca73d73.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инфляционная динамика позволила Банку России приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики в стране, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в пятницу он заявил, что инфляционная динамика в России складывается лучше ожиданий рынка и ЦБ."Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Банк России начал снижать ключевую ставку: по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, она была снижена до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/putin-2024267866.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024266604_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_ad28c8c2f7c8e0d41abe4d399ddd5540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляционная динамика позволила приступить к смягчению ДКП, заявил Путин

Путин: инфляционная динамика позволила Банку РФ приступить к смягчению ДКП

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Инфляционная динамика позволила Банку России приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики в стране, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в пятницу он заявил, что инфляционная динамика в России складывается лучше ожиданий рынка и ЦБ.
"Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Банк России начал снижать ключевую ставку: по итогам заседания совета директоров в июне впервые почти за три года, с сентября 2022-го, она была снижена до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин рассказал о годовой инфляции в России
Вчера, 15:57
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала