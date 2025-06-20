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Путин назвал цель российских действий на Украине после 2014 года
Путин назвал цель российских действий на Украине после 2014 года - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал цель российских действий на Украине после 2014 года
Действия России на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:37:00+03:00
2025-06-20T18:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Действия России на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин."Государственный, кровавый, антиконституционный переворот на Украине. Это что такое? Это тоже действие с позиции силы. И прежняя администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот миллиарды долларов. Без стеснения, публично об этом сказали. И наши действия направлены были на то, чтобы защитить часть населения, которое считало себя кровно, духовно связанными с Россией", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2025, Украина, Владимир Путин, Россия, США, В мире
Путин назвал цель российских действий на Украине после 2014 года
Путин: действия РФ на Украине после госпереворота направлены на защиту населения