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Действия России направлены на объединение усилий ее партнеров, заявил Путин

Действия России направлены на объединение усилий ее партнеров, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2025

Действия России направлены на объединение усилий ее партнеров, заявил Путин

Всё, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия ее партнеров для решения общемировых задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:56:00+03:00

2025-06-20T17:56:00+03:00

2025-06-20T18:04:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Всё, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия ее партнеров для решения общемировых задач, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, всё, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией, для решения этих общемировых цивилизационных задач", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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