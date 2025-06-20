https://ria.ru/20250620/deystviya-2024296401.html

Путин: только совместные действия стран обеспечат развитие цивилизации

Путин: только совместные действия стран обеспечат развитие цивилизации - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: только совместные действия стран обеспечат развитие цивилизации

Только совместные действия стран в рамках интеграционных объединений, в том числе таких как БРИКС, могут обеспечить движение цивилизации вперед, заявил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:46:00+03:00

2025-06-20T16:46:00+03:00

2025-06-20T17:00:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Только совместные действия стран в рамках интеграционных объединений, в том числе таких как БРИКС, могут обеспечить движение цивилизации вперед, заявил президент России Владимир Путин."Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, например, как БРИКС, некоторых других форматов, могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед", - сказал глава государства, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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