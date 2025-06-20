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В Великом Новгороде возбудили дело после нападения собаки на ребенка
В Великом Новгороде возбудили дело после нападения собаки на ребенка - РИА Новости, 20.06.2025
В Великом Новгороде возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как на улице в Великом Новгороде домашний американский стаффордширский терьер откусил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:48:00+03:00
2025-06-20T15:48:00+03:00
2025-06-20T15:48:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как на улице в Великом Новгороде домашний американский стаффордширский терьер откусил у ребёнка часть щеки, сообщает пресс-служба СУСК по региону. По версии следствия, во вторник во дворе жилого дома на улице Саши Устинова в Великом Новгороде на 7-летнюю девочку напал американский стаффордширский терьер. Домашняя собака, которая была без намордника и поводка, повалила ребенка на землю и укусила за лицо. Девочку увезли в больницу, где она находится до сих пор, потребуется пересадка тканей. Ей причинены телесные повреждения в виде открытой раны щеки и височно-нижнечелюстной области, которые повлекли обезображивание лица. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, девочка хотела погладить собаку, а хозяева, которые, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения, сказали ей, что собака не кусается. "Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетней в результате укуса собаки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ. В настоящее время собака помещена в ветеринарную клинику",- говорится в сообщении. Отмечается, что для установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, великий новгород, россия
Происшествия, Великий Новгород, Россия
В Великом Новгороде возбудили дело после нападения собаки на ребенка
В Великом Новгороде возбудили дело после нападения собаки на ребенка на улице
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как на улице в Великом Новгороде домашний американский стаффордширский терьер откусил у ребёнка часть щеки, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, во вторник во дворе жилого дома на улице Саши Устинова в Великом Новгороде
на 7-летнюю девочку напал американский стаффордширский терьер. Домашняя собака, которая была без намордника и поводка, повалила ребенка на землю и укусила за лицо. Девочку увезли в больницу, где она находится до сих пор, потребуется пересадка тканей. Ей причинены телесные повреждения в виде открытой раны щеки и височно-нижнечелюстной области, которые повлекли обезображивание лица.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, девочка хотела погладить собаку, а хозяева, которые, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения, сказали ей, что собака не кусается.
"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетней в результате укуса собаки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ
. В настоящее время собака помещена в ветеринарную клинику",- говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.