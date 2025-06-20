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Что посадить в июле 2025: список овощей и цветов, благоприятные дни по лунному календарю
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20:51 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/chto-posadit-v-iyule-2024405723.html
Посадки в июле: лучший выбор овощей, цветов и зелени в 2025 году
Что посадить в июле 2025: список овощей и цветов, благоприятные дни по лунному календарю
Посадки в июле: лучший выбор овощей, цветов и зелени в 2025 году
Если в огороде остались свободные грядки — посадки можно устраивать даже в июле. Что посадить в открытом грунте, благоприятные дни по лунному календарю в 2025... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:51:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если в огороде остались свободные грядки — посадки можно устраивать даже в июле. Что посадить в открытом грунте, благоприятные дни по лунному календарю в 2025 году — в материале РИА Новости.Посадки в июле: с чего начать“Июль — время активного роста, сбора первого урожая и заботы о саде. Хотя этот месяц традиционно не считается оптимальным для посадок, в условиях средней полосы России при правильном подходе можно успешно выращивать ряд культур: от зелени и овощей до цветов и некоторых ягодников, — рассказывает Александр Еремин, профессиональный специалист по уходу за растениями. — Ключевой момент — учитывать особенности климата вашего региона, состояние почвы, уровень влажности, а также продолжительность вегетационного периода растений”.Нередко к середине лета у дачников освобождается несколько грядок, которые были заняты зеленью или культурами. После небольшого перерыва на них можно высадить некоторые овощи, зелень либо цветы.Какие овощи сажать в июле“В июле все еще можно сажать ряд овощных культур, особенно скороспелых и устойчивых к понижению температуры ближе к осени”, — советует Александр Еремин.Баклажаны и перец“При наличии рассады с достаточной корневой массой возможно высаживание в открытый грунт, если растение успеет сформировать плоды до заморозков. Обязательны обильный полив и мульчирование, чтобы защитить корневую систему от перегрева”, — отмечает эксперт.Цветная капуста и брокколиДля июльской посадки подойдут сорта с достаточно коротким вегетационным периодом (от 60 до 90 дней). Для того, чтобы сохранить необходимую растениям влагу, также можно использовать мульчу (опилки, солому, скошенную траву).Свекла, морковь, репаВажное условие — выбирать скороспелые сорта, которые будут прекрасно чувствовать себя в условиях июльской жары.Редис, листовой салат, шпинат, рукколаПо словам Александра Еремина, эти культуры быстро всходят (за 7-10 дней) и способны сформировать полноценный урожай до наступления осенних холодов.Дайкон и белая редька“Холодостойкие корнеплоды, хорошо прорастающие при пониженных температурах во второй половине лета”, — отмечает эксперт.“Также в середине лета можно высадить ультраранние сорта огурцов: они успеют созреть до холодов. Хорошо растут и дают урожай горох и фасоль. Раннеспелые сорта подходят для посадки в начале июля”, — добавляет Савич Милинко, главный агроном компании “Пиканта”.Что можно посадить из зелени“Зелень и пряные травы и вовсе можно высаживать в течение всего лета. Укроп, петрушку, базилик, кинзу, мяту, рукколу, шпинат и салаты можно сеять каждые две недели вплоть до конца августа. В этом случае, все лето у вас будет свежая и сочная зелень”, — говорит Савич Милинко.“Зеленый лук на перо подходит для выгонки в открытом грунте или контейнерах. Можно использовать севок или взрослые луковицы”, — отмечает Александр Еремин.Посадка ягодных культур и кустарниковЯгоды и кустарники в июле стоит высаживать очень осторожно, ведь в жаркую погоду есть риск пересыхания корней высаживаемых культур. По этой причине эксперты рекомендуют выбирать саженцы с закрытой корневой системой, а также уделять серьезное внимание уходу за культурами.Агроном Александр Еремин перечисляет ягодные культуры и кустарники, подходящие для июльской высадки:“Деревья и кустарники, высаженные летом, хорошо приживаются и перезимовывают. Малине, ежевике, смородине и крыжовнику важно обеспечить хороший полив, и тогда первый урожай они принесут на будущее лето”, — отмечает Савич Милинко.Цветы, которые можно посадить в июлеВысаженные в июле на участке цветы не только станут прекрасным украшением территории, но и при правильном подходе и уходе помогут подготовить посадочный материал для грядущих сезонов.“Астры, бархатцы, флоксы, невысокие кустарники (гейхера, рододендрон), космея, высаженные в июле хорошо цветут в год высадки и на следующее лето. Розы, лаванда, шалфей, котовник, плющ, жасмин хорошо приживаются при летней посадке, особенно с закрытой корневой системой, однако смогут порадовать своими цветами лишь на будущий год”, — говорит Савич Милинко.При прямом посеве в открытый грунт бархатцы, календула и космея будут цвести вплоть до первых заморозков, утверждает Александр Еремин.“Агератум, цинния и гвоздика китайская отлично подходят для бордюрных и контейнерных посадок. Возможна летняя пересадка взрослых кустов лаванды, но лишь при условии бережного обращения с корнями. В июле также допустима заготовка черенков петунии и бегонии. Их можно укоренить в смеси грунта с перлитом, а осенью убрать на зимовку в подвал. Эустома, астильба, гейхера хорошо переносят деление куста в теплое время года и высадку "дочками", — отметил эксперт.Благоприятные дни посадокМногие дачники верят, что при проведении различных работ на участке необходимо ориентироваться на лунный календарь, то есть на текущую фазу Луны. Считается, что существуют как удачные, так и неблагоприятные для проведения тех или иных работ дни. Например, сажать или пересаживать растения в новолуние не рекомендуется, а рыхлить почву лучше на растущей луне.Так, благоприятными днями для посадок и ухода за культурами в июле считаются:Мнение эксперта“Июль — это не завершение, а важный этап сезона, который позволяет гибко подойти к планированию посадок, — говорит профессиональный специалист по уходу за растениями Александр Еремин. — Главное — выбирать культуры с коротким вегетационным циклом, устойчивостью к жаре или пониженным температурам в августе-сентябре”.По его словам, быстрорастущие виды зелени (салаты, укроп, петрушка, шпинат, руккола) можно сеять волнами — с интервалом в две-три недели, получая свежие витамины даже в сентябре.“Посев поздних овощей (морковь, свекла, репа) помогает не только получить урожай, но и улучшает структуру почвы и ее биологическую активность. Особое внимание стоит уделить режиму полива: в июле лучше поливать утром или вечером, избегая испарения влаги днем. Мульчирование органическими материалами также остается актуальным: оно сохраняет влагу, препятствует перегреву почвы и подавляет рост сорняков.Таким образом, июль — не перерыв, а возможность перезапуска сезона: он помогает продлить период плодоношения, оптимально использовать грядки и подготовиться к следующему году”, — подытожил эксперт.
https://ria.ru/20250611/poliv-ogoroda-v-zharu-2022310253.html
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Посадки в июле: лучший выбор овощей, цветов и зелени в 2025 году

© Depositphotos.com / duskbabeПосадка в июле
Посадка в июле - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Depositphotos.com / duskbabe
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Оглавление
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если в огороде остались свободные грядки — посадки можно устраивать даже в июле. Что посадить в открытом грунте, благоприятные дни по лунному календарю в 2025 году — в материале РИА Новости.
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Посадки в июле: с чего начать

“Июль — время активного роста, сбора первого урожая и заботы о саде. Хотя этот месяц традиционно не считается оптимальным для посадок, в условиях средней полосы России при правильном подходе можно успешно выращивать ряд культур: от зелени и овощей до цветов и некоторых ягодников, — рассказывает Александр Еремин, профессиональный специалист по уходу за растениями. — Ключевой момент — учитывать особенности климата вашего региона, состояние почвы, уровень влажности, а также продолжительность вегетационного периода растений”.
Нередко к середине лета у дачников освобождается несколько грядок, которые были заняты зеленью или культурами. После небольшого перерыва на них можно высадить некоторые овощи, зелень либо цветы.
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Какие овощи сажать в июле

“В июле все еще можно сажать ряд овощных культур, особенно скороспелых и устойчивых к понижению температуры ближе к осени”, — советует Александр Еремин.

Баклажаны и перец

“При наличии рассады с достаточной корневой массой возможно высаживание в открытый грунт, если растение успеет сформировать плоды до заморозков. Обязательны обильный полив и мульчирование, чтобы защитить корневую систему от перегрева”, — отмечает эксперт.
© Sergey BezverkhyПосадка саженца перца
Посадка саженца сладкого перца - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sergey Bezverkhy
Посадка саженца перца

Цветная капуста и брокколи

Для июльской посадки подойдут сорта с достаточно коротким вегетационным периодом (от 60 до 90 дней). Для того, чтобы сохранить необходимую растениям влагу, также можно использовать мульчу (опилки, солому, скошенную траву).

Свекла, морковь, репа

Важное условие — выбирать скороспелые сорта, которые будут прекрасно чувствовать себя в условиях июльской жары.
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Редис, листовой салат, шпинат, руккола

По словам Александра Еремина, эти культуры быстро всходят (за 7-10 дней) и способны сформировать полноценный урожай до наступления осенних холодов.

Дайкон и белая редька

“Холодостойкие корнеплоды, хорошо прорастающие при пониженных температурах во второй половине лета”, — отмечает эксперт.
“Также в середине лета можно высадить ультраранние сорта огурцов: они успеют созреть до холодов. Хорошо растут и дают урожай горох и фасоль. Раннеспелые сорта подходят для посадки в начале июля”, — добавляет Савич Милинко, главный агроном компании “Пиканта”.

Что можно посадить из зелени

“Зелень и пряные травы и вовсе можно высаживать в течение всего лета. Укроп, петрушку, базилик, кинзу, мяту, рукколу, шпинат и салаты можно сеять каждые две недели вплоть до конца августа. В этом случае, все лето у вас будет свежая и сочная зелень”, — говорит Савич Милинко.
“Зеленый лук на перо подходит для выгонки в открытом грунте или контейнерах. Можно использовать севок или взрослые луковицы”, — отмечает Александр Еремин.

Посадка ягодных культур и кустарников

Ягоды и кустарники в июле стоит высаживать очень осторожно, ведь в жаркую погоду есть риск пересыхания корней высаживаемых культур. По этой причине эксперты рекомендуют выбирать саженцы с закрытой корневой системой, а также уделять серьезное внимание уходу за культурами.
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13 марта, 20:10
Агроном Александр Еремин перечисляет ягодные культуры и кустарники, подходящие для июльской высадки:
  • малина и смородина: при выборе саженцев с закрытой корневой системой и регулярном поливе эти культуры способны хорошо прижиться и заложить корневую массу к осени;
  • виноград: в июле можно нарезать черенки со зрелых побегов и укоренять их в воде или питательном субстрате;
  • клубника (однолетняя культура): если посадить рассаду под мульчу или агроволокно, она достаточно быстро развивается, формируя усы и закладывая урожай на предстоящий год.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКлубника
Клубника в теплице частного хозяйства в Дагомысе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Клубника
“Деревья и кустарники, высаженные летом, хорошо приживаются и перезимовывают. Малине, ежевике, смородине и крыжовнику важно обеспечить хороший полив, и тогда первый урожай они принесут на будущее лето”, — отмечает Савич Милинко.

Цветы, которые можно посадить в июле

Высаженные в июле на участке цветы не только станут прекрасным украшением территории, но и при правильном подходе и уходе помогут подготовить посадочный материал для грядущих сезонов.
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15 января, 16:03
“Астры, бархатцы, флоксы, невысокие кустарники (гейхера, рододендрон), космея, высаженные в июле хорошо цветут в год высадки и на следующее лето. Розы, лаванда, шалфей, котовник, плющ, жасмин хорошо приживаются при летней посадке, особенно с закрытой корневой системой, однако смогут порадовать своими цветами лишь на будущий год”, — говорит Савич Милинко.
При прямом посеве в открытый грунт бархатцы, календула и космея будут цвести вплоть до первых заморозков, утверждает Александр Еремин.
“Агератум, цинния и гвоздика китайская отлично подходят для бордюрных и контейнерных посадок. Возможна летняя пересадка взрослых кустов лаванды, но лишь при условии бережного обращения с корнями. В июле также допустима заготовка черенков петунии и бегонии. Их можно укоренить в смеси грунта с перлитом, а осенью убрать на зимовку в подвал. Эустома, астильба, гейхера хорошо переносят деление куста в теплое время года и высадку "дочками", — отметил эксперт.

Благоприятные дни посадок

Многие дачники верят, что при проведении различных работ на участке необходимо ориентироваться на лунный календарь, то есть на текущую фазу Луны. Считается, что существуют как удачные, так и неблагоприятные для проведения тех или иных работ дни. Например, сажать или пересаживать растения в новолуние не рекомендуется, а рыхлить почву лучше на растущей луне.
Так, благоприятными днями для посадок и ухода за культурами в июле считаются:

томаты, перец, баклажаны, капуста, зелень, однолетние цветы

1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31

огурцы, корнеплоды и многолетние растения

2–6, 11, 14–15, 18–22, 29–31

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Мнение эксперта

“Июль — это не завершение, а важный этап сезона, который позволяет гибко подойти к планированию посадок, — говорит профессиональный специалист по уходу за растениями Александр Еремин. — Главное — выбирать культуры с коротким вегетационным циклом, устойчивостью к жаре или пониженным температурам в августе-сентябре”.
По его словам, быстрорастущие виды зелени (салаты, укроп, петрушка, шпинат, руккола) можно сеять волнами — с интервалом в две-три недели, получая свежие витамины даже в сентябре.
“Посев поздних овощей (морковь, свекла, репа) помогает не только получить урожай, но и улучшает структуру почвы и ее биологическую активность. Особое внимание стоит уделить режиму полива: в июле лучше поливать утром или вечером, избегая испарения влаги днем. Мульчирование органическими материалами также остается актуальным: оно сохраняет влагу, препятствует перегреву почвы и подавляет рост сорняков.
Таким образом, июль — не перерыв, а возможность перезапуска сезона: он помогает продлить период плодоношения, оптимально использовать грядки и подготовиться к следующему году”, — подытожил эксперт.
Посевной календарь - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Когда и что сажать: лунный посевной календарь — 2025 по месяцам и дням
10 января, 16:00
 
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