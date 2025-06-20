https://ria.ru/20250620/chto-posadit-v-iyule-2024405723.html

Посадки в июле: лучший выбор овощей, цветов и зелени в 2025 году

Что посадить в июле 2025: список овощей и цветов, благоприятные дни по лунному календарю

Посадки в июле: лучший выбор овощей, цветов и зелени в 2025 году

Если в огороде остались свободные грядки — посадки можно устраивать даже в июле. Что посадить в открытом грунте, благоприятные дни по лунному календарю в 2025... РИА Новости, 20.06.2025

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если в огороде остались свободные грядки — посадки можно устраивать даже в июле. Что посадить в открытом грунте, благоприятные дни по лунному календарю в 2025 году — в материале РИА Новости.Посадки в июле: с чего начать“Июль — время активного роста, сбора первого урожая и заботы о саде. Хотя этот месяц традиционно не считается оптимальным для посадок, в условиях средней полосы России при правильном подходе можно успешно выращивать ряд культур: от зелени и овощей до цветов и некоторых ягодников, — рассказывает Александр Еремин, профессиональный специалист по уходу за растениями. — Ключевой момент — учитывать особенности климата вашего региона, состояние почвы, уровень влажности, а также продолжительность вегетационного периода растений”.Нередко к середине лета у дачников освобождается несколько грядок, которые были заняты зеленью или культурами. После небольшого перерыва на них можно высадить некоторые овощи, зелень либо цветы.Какие овощи сажать в июле“В июле все еще можно сажать ряд овощных культур, особенно скороспелых и устойчивых к понижению температуры ближе к осени”, — советует Александр Еремин.Баклажаны и перец“При наличии рассады с достаточной корневой массой возможно высаживание в открытый грунт, если растение успеет сформировать плоды до заморозков. Обязательны обильный полив и мульчирование, чтобы защитить корневую систему от перегрева”, — отмечает эксперт.Цветная капуста и брокколиДля июльской посадки подойдут сорта с достаточно коротким вегетационным периодом (от 60 до 90 дней). Для того, чтобы сохранить необходимую растениям влагу, также можно использовать мульчу (опилки, солому, скошенную траву).Свекла, морковь, репаВажное условие — выбирать скороспелые сорта, которые будут прекрасно чувствовать себя в условиях июльской жары.Редис, листовой салат, шпинат, рукколаПо словам Александра Еремина, эти культуры быстро всходят (за 7-10 дней) и способны сформировать полноценный урожай до наступления осенних холодов.Дайкон и белая редька“Холодостойкие корнеплоды, хорошо прорастающие при пониженных температурах во второй половине лета”, — отмечает эксперт.“Также в середине лета можно высадить ультраранние сорта огурцов: они успеют созреть до холодов. Хорошо растут и дают урожай горох и фасоль. Раннеспелые сорта подходят для посадки в начале июля”, — добавляет Савич Милинко, главный агроном компании “Пиканта”.Что можно посадить из зелени“Зелень и пряные травы и вовсе можно высаживать в течение всего лета. Укроп, петрушку, базилик, кинзу, мяту, рукколу, шпинат и салаты можно сеять каждые две недели вплоть до конца августа. В этом случае, все лето у вас будет свежая и сочная зелень”, — говорит Савич Милинко.“Зеленый лук на перо подходит для выгонки в открытом грунте или контейнерах. Можно использовать севок или взрослые луковицы”, — отмечает Александр Еремин.Посадка ягодных культур и кустарниковЯгоды и кустарники в июле стоит высаживать очень осторожно, ведь в жаркую погоду есть риск пересыхания корней высаживаемых культур. По этой причине эксперты рекомендуют выбирать саженцы с закрытой корневой системой, а также уделять серьезное внимание уходу за культурами.Агроном Александр Еремин перечисляет ягодные культуры и кустарники, подходящие для июльской высадки:“Деревья и кустарники, высаженные летом, хорошо приживаются и перезимовывают. Малине, ежевике, смородине и крыжовнику важно обеспечить хороший полив, и тогда первый урожай они принесут на будущее лето”, — отмечает Савич Милинко.Цветы, которые можно посадить в июлеВысаженные в июле на участке цветы не только станут прекрасным украшением территории, но и при правильном подходе и уходе помогут подготовить посадочный материал для грядущих сезонов.“Астры, бархатцы, флоксы, невысокие кустарники (гейхера, рододендрон), космея, высаженные в июле хорошо цветут в год высадки и на следующее лето. Розы, лаванда, шалфей, котовник, плющ, жасмин хорошо приживаются при летней посадке, особенно с закрытой корневой системой, однако смогут порадовать своими цветами лишь на будущий год”, — говорит Савич Милинко.При прямом посеве в открытый грунт бархатцы, календула и космея будут цвести вплоть до первых заморозков, утверждает Александр Еремин.“Агератум, цинния и гвоздика китайская отлично подходят для бордюрных и контейнерных посадок. Возможна летняя пересадка взрослых кустов лаванды, но лишь при условии бережного обращения с корнями. В июле также допустима заготовка черенков петунии и бегонии. Их можно укоренить в смеси грунта с перлитом, а осенью убрать на зимовку в подвал. Эустома, астильба, гейхера хорошо переносят деление куста в теплое время года и высадку "дочками", — отметил эксперт.Благоприятные дни посадокМногие дачники верят, что при проведении различных работ на участке необходимо ориентироваться на лунный календарь, то есть на текущую фазу Луны. Считается, что существуют как удачные, так и неблагоприятные для проведения тех или иных работ дни. Например, сажать или пересаживать растения в новолуние не рекомендуется, а рыхлить почву лучше на растущей луне.Так, благоприятными днями для посадок и ухода за культурами в июле считаются:Мнение эксперта“Июль — это не завершение, а важный этап сезона, который позволяет гибко подойти к планированию посадок, — говорит профессиональный специалист по уходу за растениями Александр Еремин. — Главное — выбирать культуры с коротким вегетационным циклом, устойчивостью к жаре или пониженным температурам в августе-сентябре”.По его словам, быстрорастущие виды зелени (салаты, укроп, петрушка, шпинат, руккола) можно сеять волнами — с интервалом в две-три недели, получая свежие витамины даже в сентябре.“Посев поздних овощей (морковь, свекла, репа) помогает не только получить урожай, но и улучшает структуру почвы и ее биологическую активность. Особое внимание стоит уделить режиму полива: в июле лучше поливать утром или вечером, избегая испарения влаги днем. Мульчирование органическими материалами также остается актуальным: оно сохраняет влагу, препятствует перегреву почвы и подавляет рост сорняков.Таким образом, июль — не перерыв, а возможность перезапуска сезона: он помогает продлить период плодоношения, оптимально использовать грядки и подготовиться к следующему году”, — подытожил эксперт.

https://ria.ru/20250611/poliv-ogoroda-v-zharu-2022310253.html

https://ria.ru/20250620/mulchirovanie-1806943943.html

https://ria.ru/20250313/gorokh-1780120396.html

https://ria.ru/20250313/malina-1782398350.html

https://ria.ru/20250115/tsvety-1791728879.html

https://ria.ru/20250610/urozhay-2021907465.html

https://ria.ru/20250110/kalendar-1784694256.html

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