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Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление - РИА Новости, 20.06.2025
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление
Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:58:00+03:00
2025-06-20T18:58:00+03:00
2025-06-20T18:58:00+03:00
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения региона, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Президент в своих поручениях жестко зафиксировал сроки строительства газопровода - он должен быть построен и введен в эксплуатацию до 2030 года. Параллельно мы ведем работу по подготовке инвестпроектов по модернизации котельного оборудования, это в несколько этапов будет, но прежде всего Мурманск и другие крупные города перейдут на газ, и соответственно это существенно облегчит бремя стоимости отопления", - сказал Чибис. Кроме того, он отметил, что приход газа дает региону возможность построить и запустить перерабатывающее производство того сырья, которое сейчас добывается, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, даст налоговую отдачу. "Поэтому для нас газ - это в значительной степени прежде всего еще экономическая задача. Поэтому сроки обозначены, мы вместе с "Газпромом" ведем очень детальную отработку, именно чтобы уложиться в эти сроки", - добавил глава региона. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/pmef-2024039423.html
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мурманская область, мурманск, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление
Губернатор Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление
С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения региона, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Президент в своих поручениях жестко зафиксировал сроки строительства газопровода - он должен быть построен и введен в эксплуатацию до 2030 года. Параллельно мы ведем работу по подготовке инвестпроектов по модернизации котельного оборудования, это в несколько этапов будет, но прежде всего Мурманск и другие крупные города перейдут на газ, и соответственно это существенно облегчит бремя стоимости отопления", - сказал Чибис.
Кроме того, он отметил, что приход газа дает региону возможность построить и запустить перерабатывающее производство того сырья, которое сейчас добывается, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, даст налоговую отдачу.
"Поэтому для нас газ - это в значительной степени прежде всего еще экономическая задача. Поэтому сроки обозначены, мы вместе с "Газпромом" ведем очень детальную отработку, именно чтобы уложиться в эти сроки", - добавил глава региона.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.