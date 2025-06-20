https://ria.ru/20250620/chibis-2024370370.html

Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление

Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление - РИА Новости, 20.06.2025

Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление

Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:58:00+03:00

2025-06-20T18:58:00+03:00

2025-06-20T18:58:00+03:00

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мурманская область

мурманск

андрей чибис

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения региона, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Президент в своих поручениях жестко зафиксировал сроки строительства газопровода - он должен быть построен и введен в эксплуатацию до 2030 года. Параллельно мы ведем работу по подготовке инвестпроектов по модернизации котельного оборудования, это в несколько этапов будет, но прежде всего Мурманск и другие крупные города перейдут на газ, и соответственно это существенно облегчит бремя стоимости отопления", - сказал Чибис. Кроме того, он отметил, что приход газа дает региону возможность построить и запустить перерабатывающее производство того сырья, которое сейчас добывается, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, даст налоговую отдачу. "Поэтому для нас газ - это в значительной степени прежде всего еще экономическая задача. Поэтому сроки обозначены, мы вместе с "Газпромом" ведем очень детальную отработку, именно чтобы уложиться в эти сроки", - добавил глава региона. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/pmef-2024039423.html

https://ria.ru/20250619/murmansk-2023924379.html

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мурманская область, мурманск, андрей чибис