Рейтинг@Mail.ru
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
18:58 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/chibis-2024370370.html
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление - РИА Новости, 20.06.2025
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление
Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:58:00+03:00
2025-06-20T18:58:00+03:00
мурманская область
мурманская область
мурманск
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023662142_0:72:3071:1799_1920x0_80_0_0_4e55fa15d9d12c63a6ae90eb65d3e11d.jpg
С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения региона, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Президент в своих поручениях жестко зафиксировал сроки строительства газопровода - он должен быть построен и введен в эксплуатацию до 2030 года. Параллельно мы ведем работу по подготовке инвестпроектов по модернизации котельного оборудования, это в несколько этапов будет, но прежде всего Мурманск и другие крупные города перейдут на газ, и соответственно это существенно облегчит бремя стоимости отопления", - сказал Чибис. Кроме того, он отметил, что приход газа дает региону возможность построить и запустить перерабатывающее производство того сырья, которое сейчас добывается, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, даст налоговую отдачу. "Поэтому для нас газ - это в значительной степени прежде всего еще экономическая задача. Поэтому сроки обозначены, мы вместе с "Газпромом" ведем очень детальную отработку, именно чтобы уложиться в эти сроки", - добавил глава региона. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/pmef-2024039423.html
https://ria.ru/20250619/murmansk-2023924379.html
мурманская область
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023662142_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_37c10d932d56cc3769baecdbcc143b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманская область, мурманск, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис
Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление

Губернатор Чибис: газификация Мурманской области снизит плату за отопление

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАндрей Чибис на ПМЭФ-2025
Андрей Чибис на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Андрей Чибис на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Газификация Мурманской области станет важным шагом для развития экономики региона, изменит ее уклад, а также снизит бремя платежей за отопление для населения региона, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Президент в своих поручениях жестко зафиксировал сроки строительства газопровода - он должен быть построен и введен в эксплуатацию до 2030 года. Параллельно мы ведем работу по подготовке инвестпроектов по модернизации котельного оборудования, это в несколько этапов будет, но прежде всего Мурманск и другие крупные города перейдут на газ, и соответственно это существенно облегчит бремя стоимости отопления", - сказал Чибис.
Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Проект мурманского центра творчества "Родина" представлен на ПМЭФ
19 июня, 20:07
Кроме того, он отметил, что приход газа дает региону возможность построить и запустить перерабатывающее производство того сырья, которое сейчас добывается, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, даст налоговую отдачу.
"Поэтому для нас газ - это в значительной степени прежде всего еще экономическая задача. Поэтому сроки обозначены, мы вместе с "Газпромом" ведем очень детальную отработку, именно чтобы уложиться в эти сроки", - добавил глава региона.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Капремонт 6 школ провели в Мурманске за 3 года, построено 2 детсада и лицей
19 июня, 14:58
 
Мурманская областьМурманская областьМурманскАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала