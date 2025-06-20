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В Раде высказались после побега вице-премьера с Украины

В Раде высказались после побега вице-премьера с Украины - РИА Новости, 20.06.2025

В Раде высказались после побега вице-премьера с Украины

Командировка вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, бежал с Украины, согласована только на текущую неделю, заявил депутат Верховной РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:34:00+03:00

2025-06-20T12:34:00+03:00

2025-06-20T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Командировка вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, бежал с Украины, согласована только на текущую неделю, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), ссылаясь на комментарий украинского премьера Дениса Шмыгаля. Ранее министерство национального единства Украины на фоне сообщений о бегстве за границу Чернышова отказалось уточнить дату завершения его командировки и возвращения в страну. "Шмыгаль только что заявил, что командировка у Чернышева подписана до конца недели. Посмотрим, что будет после", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*. В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза. Позднее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что с Украины также сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250422/pase-2012695676.html

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россия, австрия, украина, алексей гончаренко, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире