В Раде высказались после побега вице-премьера с Украины
Депутат Рады Гончаренко: отъезд вице-премьера Чернышова согласован на эту неделю
Алексей Чернышев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Командировка вице-премьера Украины Алексея Чернышова, который, предположительно, бежал с Украины, согласована только на текущую неделю, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), ссылаясь на комментарий украинского премьера Дениса Шмыгаля.
Ранее министерство национального единства Украины на фоне сообщений о бегстве за границу Чернышова отказалось уточнить дату завершения его командировки и возвращения в страну.
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"Шмыгаль только что заявил, что командировка у Чернышева подписана до конца недели. Посмотрим, что будет после", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
В четверг украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявил, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся. По словам Ткача, на минувшей неделе национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. Пресс-служба Чернышова в комментарии "Украинской правде" отметила, что вице-премьер находится в плановой командировке в странах Евросоюза.
Позднее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что с Украины также сбежал "кошелек" Владимира Зеленского - совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.