https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024178263.html

Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС

Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС - РИА Новости, 20.06.2025

Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС

Эффект от применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в странах БРИКС к 2030 году может составить 2-3 триллиона долларов, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Эффект от применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в странах БРИКС к 2030 году может составить 2-3 триллиона долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на сессии в рамках ПМЭФ. "Ожидаемый эффект от применения технологий ИИ в странах БРИКС до 2030 года может достичь от 2 до 3 триллионов долларов", - сказал Чернышенко. Он уверен, что к 2030 году ИИ станет сверхдоступным и для него найдут достаточное количество электроэнергии. "ИИ сам поможет решить эту задачу", - пояснил вице-премьер. Чернышенко подчеркнул, что развитие ИИ позволит и науке, и практике двигаться вперед еще быстрее. "Это приведет к увеличению богатства общества и позволит реализовать социальные проекты, которые ранее считались недостижимыми", - считает вице-премьер. "Новые методы появляются ежедневно, и эффект от генеративного ИИ будет неизбежно расти. Кто первый, кто увидит "золотые" направления в ИИ, тот откроет новый Клондайк", - отметил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024160828.html

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технологии, россия, дмитрий чернышенко, брикс