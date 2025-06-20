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Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:20 20.06.2025 (обновлено: 12:21 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024178263.html
Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС
Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС - РИА Новости, 20.06.2025
Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС
Эффект от применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в странах БРИКС к 2030 году может составить 2-3 триллиона долларов, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:20:00+03:00
2025-06-20T12:21:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
дмитрий чернышенко
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Эффект от применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в странах БРИКС к 2030 году может составить 2-3 триллиона долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на сессии в рамках ПМЭФ. "Ожидаемый эффект от применения технологий ИИ в странах БРИКС до 2030 года может достичь от 2 до 3 триллионов долларов", - сказал Чернышенко. Он уверен, что к 2030 году ИИ станет сверхдоступным и для него найдут достаточное количество электроэнергии. "ИИ сам поможет решить эту задачу", - пояснил вице-премьер. Чернышенко подчеркнул, что развитие ИИ позволит и науке, и практике двигаться вперед еще быстрее. "Это приведет к увеличению богатства общества и позволит реализовать социальные проекты, которые ранее считались недостижимыми", - считает вице-премьер. "Новые методы появляются ежедневно, и эффект от генеративного ИИ будет неизбежно расти. Кто первый, кто увидит "золотые" направления в ИИ, тот откроет новый Клондайк", - отметил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024160828.html
https://ria.ru/20250620/ii-2024150083.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, брикс
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, БРИКС
Чернышенко оценил потенциальный эффект от применения ИИ в странах БРИКС

Чернышенко: применение ИИ может принести БРИКС 2-3 трлн долларов к 2030 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Эффект от применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в странах БРИКС к 2030 году может составить 2-3 триллиона долларов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на сессии в рамках ПМЭФ.
"Ожидаемый эффект от применения технологий ИИ в странах БРИКС до 2030 года может достичь от 2 до 3 триллионов долларов", - сказал Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Чернышенко оценил уровень развития ИИ в России
Вчера, 11:50
Он уверен, что к 2030 году ИИ станет сверхдоступным и для него найдут достаточное количество электроэнергии. "ИИ сам поможет решить эту задачу", - пояснил вице-премьер.
Чернышенко подчеркнул, что развитие ИИ позволит и науке, и практике двигаться вперед еще быстрее. "Это приведет к увеличению богатства общества и позволит реализовать социальные проекты, которые ранее считались недостижимыми", - считает вице-премьер.
"Новые методы появляются ежедневно, и эффект от генеративного ИИ будет неизбежно расти. Кто первый, кто увидит "золотые" направления в ИИ, тот откроет новый Клондайк", - отметил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Чернышенко рассказал, каким будет созданный в России ИИ
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ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоБРИКС
 
 
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