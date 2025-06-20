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Чернышенко оценил уровень развития ИИ в России - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:50 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024160828.html
Чернышенко оценил уровень развития ИИ в России
Чернышенко оценил уровень развития ИИ в России - РИА Новости, 20.06.2025
Чернышенко оценил уровень развития ИИ в России
Элиту российского искусственного интеллекта сегодня представляют 13 центров, в которых работают лучшие в стране исследователи в этой области, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:50:00+03:00
2025-06-20T11:50:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Элиту российского искусственного интеллекта сегодня представляют 13 центров, в которых работают лучшие в стране исследователи в этой области, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на сессии ПМЭФ "Наука в сфере ИИ: новый путь к лидерству". "В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" Минэкономразвития России проводит грантовый конкурс для ведущих исследовательских центров. По итогам честного конкурсного отбора в элиту российского ИИ входят 13 центров. Они полностью перекрывают своими программами и компетенциями технологические направления форсайта... В эти центры входят самые сильные исследователи по искусственному интеллекту России", - сказал Чернышенко. По его словам, эти центры активно работают с индустриальными партнерами. "Уже более 40 компаний вошли с инвестициями. Это "Сбер", "Яндекс", "Газпром нефть", "Транспорт Будущего", "Эр-Телеком", - сообщил вице-премьер. Он добавил, что эти центры отвечают за фундаментальную науку в области ИИ, умный интернет вещей для промышленности, умные города, беспилотники и ИИ для автопрома. Они также создают ИИ для медицины, в том числе для выявления заболеваний в области онкологии и кардиологии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), сбер, яндекс
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Сбер, Яндекс
Чернышенко оценил уровень развития ИИ в России

Чернышенко: элиту российского ИИ представляют 13 центров

© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Элиту российского искусственного интеллекта сегодня представляют 13 центров, в которых работают лучшие в стране исследователи в этой области, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на сессии ПМЭФ "Наука в сфере ИИ: новый путь к лидерству".
"В рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" Минэкономразвития России проводит грантовый конкурс для ведущих исследовательских центров. По итогам честного конкурсного отбора в элиту российского ИИ входят 13 центров. Они полностью перекрывают своими программами и компетенциями технологические направления форсайта... В эти центры входят самые сильные исследователи по искусственному интеллекту России", - сказал Чернышенко.
По его словам, эти центры активно работают с индустриальными партнерами. "Уже более 40 компаний вошли с инвестициями. Это "Сбер", "Яндекс", "Газпром нефть", "Транспорт Будущего", "Эр-Телеком", - сообщил вице-премьер.
Он добавил, что эти центры отвечают за фундаментальную науку в области ИИ, умный интернет вещей для промышленности, умные города, беспилотники и ИИ для автопрома. Они также создают ИИ для медицины, в том числе для выявления заболеваний в области онкологии и кардиологии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)СберЯндекс
 
 
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