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Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер"

Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер"

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:22:00+03:00

2025-06-20T19:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ."Исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала, хочу сказать, что премьер-министр (Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп пообещал поддержать наши законные требования", - сказал Путин, говоря о ситуации с АЭС "Бушер" на фоне конфликта на Ближнем Востоке.В иранской провинции Бушер находится атомная электростанция "Бушер", строящаяся с российским участием.Президент России Владимир Путин ранее сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 19 июня сообщил, что часть российских специалистов уже вывезена с иранской АЭС "Бушер", "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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