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Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:22 20.06.2025 (обновлено: 19:33 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/busher-2024380936.html
Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер"
Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер"
Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:22:00+03:00
2025-06-20T19:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ."Исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала, хочу сказать, что премьер-министр (Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп пообещал поддержать наши законные требования", - сказал Путин, говоря о ситуации с АЭС "Бушер" на фоне конфликта на Ближнем Востоке.В иранской провинции Бушер находится атомная электростанция "Бушер", строящаяся с российским участием.Президент России Владимир Путин ранее сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 19 июня сообщил, что часть российских специалистов уже вывезена с иранской АЭС "Бушер", "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/putin-2024376276.html
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россия, бушерская аэс, в мире, иран, израиль, владимир путин, дональд трамп, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ПМЭФ-2025, Россия, Бушерская АЭС, В мире, Иран, Израиль, Владимир Путин, Дональд Трамп, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер"

Путин: Трамп пообещал обеспечить безопасность сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование РФ по безопасности российских сотрудников АЭС "Бушер" в Иране, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ.
"Исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала, хочу сказать, что премьер-министр (Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп пообещал поддержать наши законные требования", - сказал Путин, говоря о ситуации с АЭС "Бушер" на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия продолжает работу по ядерному реактору в Бушере, заявил Путин
Вчера, 19:09
В иранской провинции Бушер находится атомная электростанция "Бушер", строящаяся с российским участием.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил о достигнутых договоренностях с Израилем об обеспечении безопасности строителей новых блоков АЭС "Бушер" в Иране. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев 19 июня сообщил, что часть российских специалистов уже вывезена с иранской АЭС "Бушер", "Росатом" готов к быстрой эвакуации остающихся там работников.
В настоящее время в Иране функционирует только одна АЭС в городе Бушер, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме исламской республики в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Алексей Лихачев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Сбережение АЭС "Бушер" в интересах израильского народа, заявил Лихачев
Вчера, 14:06
 
ПМЭФ-2025РоссияБушерская АЭСВ миреИранИзраильВладимир ПутинДональд ТрампАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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