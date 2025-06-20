https://ria.ru/20250620/breytenbikher-2024341282.html

Брейтенбихер: при снижении ставок клиенты обратят внимание на облигации

Брейтенбихер: при снижении ставок клиенты обратят внимание на облигации - РИА Новости, 20.06.2025

Брейтенбихер: при снижении ставок клиенты обратят внимание на облигации

На прошедшем 6 июня заседании Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку. О тенденциях и перспективах рынка сбережений, о стратегиях банков в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:55:00+03:00

2025-06-20T17:55:00+03:00

2025-06-20T17:57:00+03:00

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На прошедшем 6 июня заседании Банк России впервые за три года понизил ключевую ставку. О тенденциях и перспективах рынка сбережений, о стратегиях банков в условиях нового наметившегося тренда рассказал в интервью РИА Новости член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на полях ПМЭФ-2025.- Дмитрий Васильевич, расскажите, какие изменения происходят сегодня на рынке сбережений и как вы оцениваете возможность его дальнейшего роста?- В прошлом году рынок сбережений вырос на рекордные 30%, причем у ВТБ рост составил почти 40%, и мы смогли увеличить свою долю рынка примерно на 1,2 процентных пункта. В этом году, с учетом того, что впервые за три года регулятор объявил о снижении ключевой ставки, мы ожидаем рост поскромнее – в районе 20%.Тем не менее, показатель остается очень высоким, а значит "время вкладчика" продолжается. По нашим оценкам, к середине года объем рынка рублевых сбережений составит около 57 триллионов рублей, из которых около 11 триллионов рублей будут приходиться на ВТБ. Это значительная доля рынка, и она продолжит расти. При этом важно, чтобы дальнейший рост достигался не только за счет высокой стоимости привлечения ресурсов.Движение вверх обеспечат рынку высокие проценты, которые будут выплачены вкладчикам по истечению срока депозитов. В первом полугодии 2025 года они заработают около 4 триллионов рублей процентных доходов, а за весь год – около 9 триллионов.- Последнее время вкладчики получают рекордную прибыль по процентам от сберегательных продуктов: как долго продлится такая тенденция? Если ставки по депозитам пойдут вниз, возможен ли переток средств клиентов в другие инструменты?- Пока уровень ставок по классическим депозитам будет двузначным, они будут оставаться наиболее востребованным инструментом. Но на фоне последнего снижения ключевой ставки уже можно в качестве тренда выделить повышение интереса к облигациям с фиксированным купоном. По ним доходность уже выше, чем по депозитам, и они длиннее. Можно найти сейчас облигации с хорошей дюрацией, где на фиксированном доходе можно заработать больше, чем по депозитам. Поэтому рынок облигаций станет тем инструментом, на который обратят внимание клиенты при дальнейшем снижении депозитных ставок.- Наметился тренд на снижение ставок. Меняется ли в этих условиях стратегия банков по привлечению и удержанию клиентов?- Сейчас четко прослеживается еще один тренд: рынок движется в сторону качества услуг и длительного сотрудничества между банком и клиентом. Все больше людей предпочитают комплексное обслуживание. Помимо высоких процентных ставок, они ценят и качество сервиса, персонализированные решения. Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества.Программы лояльности также становятся инструментом для привлечения и удержания клиентов. Опросы показывают, что в кошельках у россиян находятся 2-3 банковские карты и размер кешбэка – один из ключевых критериев для выбора карты как основной при оплате своих ежедневных покупок. В ВТБ у вас всегда есть возможность получить кешбэк рублями и посмотреть историю своих операций: сколько и за что ему возвращали средств. И пользователи ценят это. В прошлом году мы удвоили как количество участников, так и сумму выплат кешбэка клиентам.- Существуют ли отдельные программы лояльности для людей старшего поколения, для молодежи?- В прошлом году у нас был большой рост числа клиентов старшего поколения, для которых мы предлагаем специальные опции.Мы также активно идем в рынок продуктов для молодежи. Сегодня мы обслуживаем более 500 высших учебных заведений в рамках зарплатных проектов – свыше полумиллиона студентов и преподавателей российских вузов получают выплаты на карты ВТБ. ​Не так давно мы вошли в новую для себя историю – киберспорт, выпустили киберкарту. Провели целый ряд мероприятий по финансовой грамотности, очень много молодежи сегодня выступают амбассадорами этой программы. Кстати, ВТБ встроен в систему онлайн-курсов финансовой грамотности Банка России, в партнерстве с которым мы провели более 700 мероприятий для миллиона человек только за этот год.- И уже можно говорить об общем росте финансовой грамотности в стране?- Среди наших клиентов — точно. На ресурсах банка есть онлайн-курсы, и мы стараемся во время продажи продуктов всегда четко объяснять, сколько человек должен платить или наоборот сколько банк ему заплатит. Показываем, как считается сложный процент. Я уже говорил о том, как важно сделать честную программу лояльности, и постепенно это станет общим трендом рынка, когда банки будут прозрачно показывать клиенту все свои комиссии. Мы сегодня стараемся идти не от того, что наиболее выгодно продать банку, а наоборот - от клиента. Так мы можем предлагать ему именно тот продукт, который ему реально нужен, честно рассказывая о всех условиях.- Как развиваются зарплатные проекты ВТБ?- ВТБ традиционно сильный игрок на рынке зарплатных проектов, у нас исторически силен корпоративный блок. Сегодня обслуживаем 9,6 миллиона зарплатных клиентов. По этому направлению прошлый год стал для нас прорывным. Наша доля рынка выросла на 2,5 процентныхпункта, и достигла 18%. В этом году мы будем обслуживать каждого пятого зарплатного клиента в России, в том числе благодаря развитию программы лояльности и отдельных условий для зарплатных клиентов. Немаловажный момент, что клиенты имеют возможность сами принимать решение о переводе зарплаты – уже несколько миллионов человек настроили себе самозачисление. В этом сегменте мы также растем опережающими темпами.- С прошлого года в России работает программа долгосрочных сбережений (ПДС). Можете оценить ее востребованность?- На мой взгляд, это действительно интересная программа, которая активно развивается. ВТБ – значимый игрок на этом рынке, у нас один из крупнейших пенсионных фондов, доля которого в продажах ПДС превысила 30%. Кроме того, мы запустили программу продвижения этих услуг, которые актуальны вне зависимости от уровня дохода клиента. В этом году по ПДС у нас прирост сбережений более 40% по сравнению с прошлым годом. Софинансирование со стороны государства, расширенный налоговый вычет и другие преимущества делают эту программу интересной с учетом инвестиционной доходности, которую зарабатывает для клиента управляющая компания.

https://ria.ru/20250619/dokhody-2023804085.html

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втб (банк), интервью, россия, экономика, облигации