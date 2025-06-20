https://ria.ru/20250620/brendy-2024292514.html

Путин назвал число действующих товарных знаков в России

Путин назвал число действующих товарных знаков в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин назвал число действующих товарных знаков в России

В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:40:00+03:00

2025-06-20T16:40:00+03:00

2025-06-20T17:01:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут поддерживать новые отечественные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин."В России уже больше миллиона товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов - в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса, который так и называется - "Знай наших", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин