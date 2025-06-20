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Путин назвал число действующих товарных знаков в России - РИА Новости, 20.06.2025
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16:40 20.06.2025 (обновлено: 17:01 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/brendy-2024292514.html
Путин назвал число действующих товарных знаков в России
Путин назвал число действующих товарных знаков в России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал число действующих товарных знаков в России
В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:40:00+03:00
2025-06-20T17:01:00+03:00
пмэф-2025
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут поддерживать новые отечественные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин."В России уже больше миллиона товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов - в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса, который так и называется - "Знай наших", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин назвал число действующих товарных знаков в России

Путин: в РФ зарегистрировано около миллиона действующих товарных знаков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В России уже около миллиона действующих товарных знаков, только за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали 77 тысяч брендов, власти будут поддерживать новые отечественные бренды, заявил президент РФ Владимир Путин.
России уже больше миллиона товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов - в основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. И мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса, который так и называется - "Знай наших", - сказал Путин, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Иностранные ретейлеры могут потерять права на товарные знаки в России
2 апреля, 03:20
 
ПМЭФ-2025РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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