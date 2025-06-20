https://ria.ru/20250620/brendy-2024239668.html

РЭЦ и АСИ совместно поддержат растущие российские бренды

РЭЦ и АСИ совместно поддержат растущие российские бренды - РИА Новости, 20.06.2025

РЭЦ и АСИ совместно поддержат растущие российские бренды

Соглашение о сотрудничестве между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписано на Петербургском... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:55:00+03:00

2025-06-20T14:55:00+03:00

2025-06-20T14:55:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

агентство стратегических инициатив (аси)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает центр."Его основная цель – выявление, поддержка и развитие экспортного потенциала участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", а также их вовлечение в программу национального бренда "Сделано в России". Документ подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева", - говорится в сообщении."Это соглашение знаменует собой новый этап в развитии отечественных брендов и их выходе на международные рынки. Совместные усилия РЭЦ и АСИ позволят укрепить эффективную систему поддержки, которая поможет российским компаниям раскрыть свой экспортный потенциал и стать узнаваемыми на мировом уровне", – рассказала Никишина.Особое внимание уделяется комплексной оценке анкет участников конкурса с целью выявления компаний, ориентированных на экспорт, для развития их потенциала и оказания поддержки со стороны РЭЦ. Совместно планируется организация конференций, совещаний и питч-сессий, где участники смогут представить свои проекты, получить экспертную оценку и наладить деловые контакты."Сегодня особенно важно объединять усилия государства и бизнеса для реализации экспортного потенциала российских брендов, и мы вместе с РЭЦ стремимся стать партнерами тем, кто готов представить российскую продукцию за рубежом", – сказала Чупшева.АСИ берет на себя ключевую роль в информировании и консультировании участников конкурса, а также содействует в организации площадок для проведения питч-сессий на крупнейших деловых мероприятиях России. Помимо этого, АСИ отвечает за сбор, обработку и верификацию анкет участников с последующей передачей их в Российский экспортный центр. Важной частью работы агентства станет регулярное информирование брендов о возможностях участия в программе "Сделано в России", включая добровольную сертификацию и продвижение продукции на международных рынках под национальным брендом.РЭЦ, в свою очередь, гарантирует своевременное информирование экспортеров о условиях и этапах конкурса "Знай наших", проведение оценки анкет для выявления экспортного потенциала, а также передачу АСИ информации о наиболее перспективных компаниях.Российским брендам с наибольшим экспортным потенциалом по оценке РЭЦ будет оказана всесторонняя поддержка по выходу на международные рынки, в том числе в рамках программы "Сделано в России". А топ-победители конкурса получат уникальную возможность стать почетными гостями пленарной сессии форума "Сделано в России". Им будут назначены персональные менеджеры, которые разработают индивидуальные планы экспортного развития, обеспечивая целенаправленную поддержку и сопровождение на пути к укреплению позиций российского экспорта на глобальной арене.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250620/rets-2024238651.html

https://ria.ru/20250620/nikishina-2024213284.html

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российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, агентство стратегических инициатив (аси), экономика