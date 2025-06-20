https://ria.ru/20250620/brechalov-2024206838.html

Бречалов на ПМЭФ представил Бахрейну возможности инвестиций в Удмуртию

Бречалов на ПМЭФ представил Бахрейну возможности инвестиций в Удмуртию - РИА Новости, 20.06.2025

Бречалов на ПМЭФ представил Бахрейну возможности инвестиций в Удмуртию

Глава Удмуртии Александр Бречалов на полях Петербургского международного экономического форума встретился с представителями Королевства Бахрейн и рассказал им о РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:34:00+03:00

2025-06-20T13:34:00+03:00

2025-06-20T13:34:00+03:00

удмуртская республика

бахрейн

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 20 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на полях Петербургского международного экономического форума встретился с представителями Королевства Бахрейн и рассказал им о возможностях инвестирования в республику, сообщила пресс-служба Бречалова. "На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча главы Удмуртской Республики Александра Бречалова с делегацией Королевства Бахрейн, в которую вошли чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати, министр промышленности и торговли Бахрейна Абдулла Адель Абдулла Фахро и его заместитель Халид Фахад Аль-Алави. В этом году королевство впервые принимает участие в статусе стратегического партнера на ПМЭФ-2025", - говорится в сообщении. Стороны обсудили потенциал двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Глава региона подробно представил ключевые компетенции Удмуртии в нефтегазовом машиностроении, металлургии, деревообработке, жилищном строительстве, авиастроении и производстве высокотехнологичной продукции, следует из релиза. "Бахрейн — может стать важным партнером на Ближнем Востоке. Сегодня в Удмуртии создана благоприятная среда для выхода бизнеса на международные рынки. Мы наблюдаем растущий интерес наших экспортоориентированных компаний к сотрудничеству со странами Персидского залива. В то же время объёмы внешнеторгового взаимодействия с Бахрейном пока не соответствуют нашему потенциалу", - приводятся в сообщении слова главы Удмуртии. "Особый акцент был сделан на предложении создать в Удмуртии совместный транспортно-логистический центр, который может стать важным звеном в товарообороте между Россией и странами Персидского залива. В этом контексте глава Удмуртии подчеркнул наличие грузового порта в Камбарке как точки выхода грузов на южные рынки. Порт уже способен обрабатывать не менее 30 тысяч тонн грузов в месяц с возможностью последующего увеличения объёма", - рассказали в пресс-службе. Также была затронута тема инвестиционного климата. Александр Бречалов отметил готовность региона предоставить льготы, инфраструктурную и административную поддержку потенциальным инвесторам, включая доступ к территориям опережающего развития и индустриальным паркам. Развитие экспортного потенциала республики осуществляется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом России Владимиром Путиным, добавили в пресс-службе. "В 2018 году объём товарооборота между Удмуртией и Бахрейном составлял 1,5 млн долларов США. В последние годы активные поставки не велись, поэтому на переговорах с делегацией королевства обсудили, как перезапустить наше сотрудничество. Интерес растёт с обеих сторон – договорились проводить отраслевые бизнес-миссии и устанавливать прямые контакты между компаниями", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250619/brechalov-2023889291.html

https://ria.ru/20250619/brechalov-2023860673.html

бахрейн

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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бахрейн, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)