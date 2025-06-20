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В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки

В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки - РИА Новости, 20.06.2025

В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки

Скорость мобильного интернета ограничили в Оренбургской области на фоне опасности атаки беспилотниками, сообщает областное правительство в своём... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T13:47:00+03:00

2025-06-20T13:47:00+03:00

2025-06-20T13:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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УФА, 20 июн - РИА Новости. Скорость мобильного интернета ограничили в Оренбургской области на фоне опасности атаки беспилотниками, сообщает областное правительство в своём Telegram-канале. "В связи с объявлением опасности атаки БПЛА и в целях безопасности, по предложению подразделений министерства обороны, на территории Оренбургской области ограничена скорость работы мобильного интернета. Ограничения будут сняты в 15.00 (13.00 мск)", - говорится в сообщении. Ранее на территории Оренбургской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

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оренбургская область, безопасность