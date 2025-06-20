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В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки - РИА Новости, 20.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/bpla-2024212382.html
В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки
В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки - РИА Новости, 20.06.2025
В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки
Скорость мобильного интернета ограничили в Оренбургской области на фоне опасности атаки беспилотниками, сообщает областное правительство в своём... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:47:00+03:00
2025-06-20T13:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
безопасность
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УФА, 20 июн - РИА Новости. Скорость мобильного интернета ограничили в Оренбургской области на фоне опасности атаки беспилотниками, сообщает областное правительство в своём Telegram-канале. "В связи с объявлением опасности атаки БПЛА и в целях безопасности, по предложению подразделений министерства обороны, на территории Оренбургской области ограничена скорость работы мобильного интернета. Ограничения будут сняты в 15.00 (13.00 мск)", - говорится в сообщении. Ранее на территории Оренбургской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
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оренбургская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Безопасность
В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки

В Оренбуржье ограничили скорость мобильного интернета из-за опасности атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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УФА, 20 июн - РИА Новости. Скорость мобильного интернета ограничили в Оренбургской области на фоне опасности атаки беспилотниками, сообщает областное правительство в своём Telegram-канале.
"В связи с объявлением опасности атаки БПЛА и в целях безопасности, по предложению подразделений министерства обороны, на территории Оренбургской области ограничена скорость работы мобильного интернета. Ограничения будут сняты в 15.00 (13.00 мск)", - говорится в сообщении.
Ранее на территории Оренбургской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеОренбургская областьБезопасность
 
 
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