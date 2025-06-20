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Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/bpla-2024092781.html
Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025
Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех украинских дронов в Тульской области нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:11:00+03:00
2025-06-20T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий миляев
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех украинских дронов в Тульской области нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, три из них сбиты над Тульской областью. "Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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тульская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий миляев, тульская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Миляев, Тульская область, Происшествия
Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших в результате уничтожения трех БПЛА в Тульской области нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех украинских дронов в Тульской области нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, три из них сбиты над Тульской областью.
"Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий МиляевТульская областьПроисшествия
 
 
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