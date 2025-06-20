https://ria.ru/20250620/bpla-2024092781.html

Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 20.06.2025

Глава Тульской области рассказал о ночной атаке украинских БПЛА

Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех украинских дронов в Тульской области нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:11:00+03:00

2025-06-20T08:11:00+03:00

2025-06-20T08:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий миляев

тульская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки трех украинских дронов в Тульской области нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 61 украинский беспилотник, три из них сбиты над Тульской областью. "Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, атаковавших Тульскую область. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий миляев, тульская область, происшествия