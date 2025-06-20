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Путин: Россия не отрицает, что Украина может использовать "грязную бомбу"

Путин: Россия не отрицает, что Украина может использовать "грязную бомбу" - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: Россия не отрицает, что Украина может использовать "грязную бомбу"

Россия исходит из того, что в чьем-то больном воображении на Украине идея использования грязной бомбы может появиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:07:00+03:00

2025-06-20T19:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что в чьем-то больном воображении на Украине идея использования грязной бомбы может появиться, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможном применении Украиной грязной бомбы против России.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, украина, в мире