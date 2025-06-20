https://ria.ru/20250620/bomba-2024375360.html
Путин: Россия не отрицает, что Украина может использовать "грязную бомбу"
Путин: Россия не отрицает, что Украина может использовать "грязную бомбу" - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: Россия не отрицает, что Украина может использовать "грязную бомбу"
Россия исходит из того, что в чьем-то больном воображении на Украине идея использования грязной бомбы может появиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:07:00+03:00
2025-06-20T19:07:00+03:00
2025-06-20T19:25:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_67aa989f803ff64096162bdf4d3d4e1c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что в чьем-то больном воображении на Украине идея использования грязной бомбы может появиться, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможном применении Украиной грязной бомбы против России.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024372206.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024280876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c003d667476480db71ef4b4eb58312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, украина, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире
Путин: Россия не отрицает, что Украина может использовать "грязную бомбу"
Путин: РФ исходит из того, что Украина может использовать грязную бомбу