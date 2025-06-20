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Путин: у Москвы нет достоверных данных о возможном сбросе "грязной бомбы"
Путин: у Москвы нет достоверных данных о возможном сбросе "грязной бомбы" - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: у Москвы нет достоверных данных о возможном сбросе "грязной бомбы"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:02:00+03:00
2025-06-20T19:02:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Москвы нет никаких подтвержденных данных о возможности сброса Киевом грязной бомбы на территории РФ."Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2025, Москва, Владимир Путин, Россия, Киев, В мире
Путин: у Москвы нет достоверных данных о возможном сбросе "грязной бомбы"
Путин: у РФ нет достоверных данных, о том что Киев может сбросить грязную бомбу