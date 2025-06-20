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В Ленинградской области задержали блогера, сорвавшего флаг России
В Ленинградской области задержали блогера, сорвавшего флаг России - РИА Новости, 20.06.2025
В Ленинградской области задержали блогера, сорвавшего флаг России
Сорвавший флаг России в прямом эфире блогер Степан Скоффин из Кудрово Ленинградской области задержан полицией, он принес извинения за свои действия, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T21:12:00+03:00
2025-06-20T21:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сорвавший флаг России в прямом эфире блогер Степан Скоффин из Кудрово Ленинградской области задержан полицией, он принес извинения за свои действия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. "Вчера возмущение пользователей Интернета вызвала трансляция прямого эфира, организованная одним из видеоблогеров. Мужчина нецензурно высказывался о флаге Российской Федерации, а затем сорвал его со стены, смял и выбросил. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области оперативно установили личность блогера и задержали его во время очередной интернет-трансляции", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что 28-летний житель города Кудрово доставлен в отдел полиции для разбирательства. Следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 (Хулиганство) УК РФ. Также пресс-служба регионального главка МВД разместила видеозапись с извинениями блогера Степана Скоффина. "Я вел трансляцию на "Твиче", я сорвал русский флаг. Я поступил неверно и я сожалею о содеянном. Я больше не буду так делать, простите меня, пожалуйста", - сказал он.
https://ria.ru/20250620/prigovor-2024224379.html
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происшествия, россия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области задержали блогера, сорвавшего флаг России
Сорвавшего флаг России блогера Скоффина из Кудрово задержали, он извинился