https://ria.ru/20250620/bloger-2024411383.html

В Ленинградской области задержали блогера, сорвавшего флаг России

В Ленинградской области задержали блогера, сорвавшего флаг России - РИА Новости, 20.06.2025

В Ленинградской области задержали блогера, сорвавшего флаг России

Сорвавший флаг России в прямом эфире блогер Степан Скоффин из Кудрово Ленинградской области задержан полицией, он принес извинения за свои действия, сообщает... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T21:12:00+03:00

2025-06-20T21:12:00+03:00

2025-06-20T21:12:00+03:00

происшествия

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ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Сорвавший флаг России в прямом эфире блогер Степан Скоффин из Кудрово Ленинградской области задержан полицией, он принес извинения за свои действия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и региону. "Вчера возмущение пользователей Интернета вызвала трансляция прямого эфира, организованная одним из видеоблогеров. Мужчина нецензурно высказывался о флаге Российской Федерации, а затем сорвал его со стены, смял и выбросил. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области оперативно установили личность блогера и задержали его во время очередной интернет-трансляции", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что 28-летний житель города Кудрово доставлен в отдел полиции для разбирательства. Следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 (Хулиганство) УК РФ. Также пресс-служба регионального главка МВД разместила видеозапись с извинениями блогера Степана Скоффина. "Я вел трансляцию на "Твиче", я сорвал русский флаг. Я поступил неверно и я сожалею о содеянном. Я больше не буду так делать, простите меня, пожалуйста", - сказал он.

https://ria.ru/20250620/prigovor-2024224379.html

https://ria.ru/20250619/politseyskiy-2023776462.html

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происшествия, россия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)