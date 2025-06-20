https://ria.ru/20250620/biznes-2024122337.html

Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес

Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес - РИА Новости, 20.06.2025

Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес

Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:20:00+03:00

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2025-06-20T10:31:00+03:00

пмэф-2025

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

сбер

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Второй вопрос про налоги - будут налоги, не будут налоги? Но на самом деле, знаете, в этих условиях у нас действительно "идеальный шторм", как вы говорите, и в бюджете в то же самое - штормит серьезно", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "Но тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/nalog-2023975692.html

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антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сбер, экономика