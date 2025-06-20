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Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес - РИА Новости, 20.06.2025
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес
Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:20:00+03:00
2025-06-20T10:20:00+03:00
2025-06-20T10:31:00+03:00
пмэф-2025
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
сбер
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес для пополнения бюджета: договорились в прошлом году, что базово налоги не меняются, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Второй вопрос про налоги - будут налоги, не будут налоги? Но на самом деле, знаете, в этих условиях у нас действительно "идеальный шторм", как вы говорите, и в бюджете в то же самое - штормит серьезно", - сказал он на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. "Но тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики", - добавил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сбер, экономика
ПМЭФ-2025, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Сбер, Экономика
Минфин не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес
Минфин РФ не планирует повышать налоговую нагрузку на бизнес