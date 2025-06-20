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"Билайн" и "Лаборатория Касперского" создают решение для защиты смартфонов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:27 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/bilayn-2024188427.html
"Билайн" и "Лаборатория Касперского" создают решение для защиты смартфонов
"Билайн" и "Лаборатория Касперского" создают решение для защиты смартфонов - РИА Новости, 20.06.2025
"Билайн" и "Лаборатория Касперского" создают решение для защиты смартфонов
"Билайн" и "Лаборатория Касперского" разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T13:27:00+03:00
2025-06-20T13:27:00+03:00
пмэф-2025
технологии
сергей анохин
лаборатория касперского
билайн
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и "Лаборатория Касперского" разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО, сообщает пресс-служба оператора.О планах по разработке решения было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).Новый продукт будет встроен непосредственно в сеть оператора, что обеспечит массовую доступность защиты для частных пользователей и малого бизнеса (SMB).Особый потенциал решение имеет для малого и среднего бизнеса. Внедрение сетевой антивирусной защиты даст компаниям возможность повысить уровень безопасности без создания специализированных ИБ-подразделений.При этом эксперты обеих компаний подчеркивают: сетевой уровень важен, но не является исчерпывающим. Только комплексные решения, установленные непосредственно на устройстве, способны обеспечить полный спектр защиты — от анализа поведения до обнаружения сложных атак, маскирующихся под легитимные действия."Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения. Наше партнерство с "Лабораторией Касперского" позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты", - отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.Как сообщил директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер, анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска."Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности — как для частных пользователей, так и для малого бизнеса. При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остается критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак", - подчеркнул он.
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технологии, сергей анохин, лаборатория касперского, билайн
ПМЭФ-2025, Технологии, Сергей Анохин, Лаборатория Касперского, Билайн
"Билайн" и "Лаборатория Касперского" создают решение для защиты смартфонов

"Билайн" и "Лаборатория Касперского" разрабатывают защиту от фишинга

© Фото : билайн/Telegram"Билайн" и "Лаборатория Касперского" разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО
Билайн и Лаборатория Касперского разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : билайн/Telegram
"Билайн" и "Лаборатория Касперского" разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. "Билайн" и "Лаборатория Касперского" разрабатывают решение для защиты устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО, сообщает пресс-служба оператора.
О планах по разработке решения было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
Новый продукт будет встроен непосредственно в сеть оператора, что обеспечит массовую доступность защиты для частных пользователей и малого бизнеса (SMB).
Особый потенциал решение имеет для малого и среднего бизнеса. Внедрение сетевой антивирусной защиты даст компаниям возможность повысить уровень безопасности без создания специализированных ИБ-подразделений.
При этом эксперты обеих компаний подчеркивают: сетевой уровень важен, но не является исчерпывающим. Только комплексные решения, установленные непосредственно на устройстве, способны обеспечить полный спектр защиты — от анализа поведения до обнаружения сложных атак, маскирующихся под легитимные действия.
"Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения. Наше партнерство с "Лабораторией Касперского" позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты", - отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.
Как сообщил директор департамента потребительского бизнеса "Лаборатории Касперского" Михаил Гербер, анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска.
"Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности — как для частных пользователей, так и для малого бизнеса. При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остается критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак", - подчеркнул он.
 
ПМЭФ-2025ТехнологииСергей АнохинЛаборатория КасперскогоБилайн
 
 
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