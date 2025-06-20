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Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:04 20.06.2025 (обновлено: 16:13 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/bezrabotitsa-2024273190.html
Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей
Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей - РИА Новости, 20.06.2025
Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей
России удается идти по правильному пути в решении проблемы безработицы среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:04:00+03:00
2025-06-20T16:13:00+03:00
владимир путин
пмэф-2025
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. России удается идти по правильному пути в решении проблемы безработицы среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Вообще, молодежная безработица — это острейшая экономическая и социальная проблема в современном мире. В России, как мы видим, в целом удается идти по правильному пути, и думаю, что мы можем сказать, что мы ее решаем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Россия
Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей

Путин: РФ удается идти по правильному пути в борьбе с молодежной безработицей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. России удается идти по правильному пути в решении проблемы безработицы среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Вообще, молодежная безработица — это острейшая экономическая и социальная проблема в современном мире. В России, как мы видим, в целом удается идти по правильному пути, и думаю, что мы можем сказать, что мы ее решаем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин: уровень безработицы в России составляет 2,3 процента
Вчера, 16:02
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссия
 
 
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