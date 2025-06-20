Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей
Путин: РФ удается идти по правильному пути в борьбе с молодежной безработицей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
Президент РФ Владимир Путин на пленарное заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Слева - президент Индонезии Прабово Субианто, справа - советник по национальной безопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер бен Хамад Аль Халифа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. России удается идти по правильному пути в решении проблемы безработицы среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.