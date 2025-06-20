https://ria.ru/20250620/bezrabotitsa-2024273190.html

Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей

Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей - РИА Новости, 20.06.2025

Путин отметил успехи в борьбе с молодежной безработицей

России удается идти по правильному пути в решении проблемы безработицы среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:04:00+03:00

2025-06-20T16:04:00+03:00

2025-06-20T16:13:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. России удается идти по правильному пути в решении проблемы безработицы среди молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов."Вообще, молодежная безработица — это острейшая экономическая и социальная проблема в современном мире. В России, как мы видим, в целом удается идти по правильному пути, и думаю, что мы можем сказать, что мы ее решаем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024272071.html

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владимир путин, россия