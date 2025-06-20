https://ria.ru/20250620/bezopasnost-2024354250.html
Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других
Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других
Безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других стран, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив позицию России. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:30:00+03:00
2025-06-20T18:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других стран, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив позицию России."Принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счёт безопасности других", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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