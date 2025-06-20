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Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:30 20.06.2025 (обновлено: 18:46 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/bezopasnost-2024354250.html
Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других
Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других
Безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других стран, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив позицию России. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:30:00+03:00
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пмэф-2025
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владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других стран, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив позицию России."Принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счёт безопасности других", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, В мире

Путин: безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Безопасность одних стран не должна обеспечиваться за счет других стран, заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив позицию России.
"Принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счёт безопасности других", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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