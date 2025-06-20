https://ria.ru/20250620/bespilotniki-2024071250.html
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 20.06.2025
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
Над Воронежем сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T01:00:00+03:00
2025-06-20T01:00:00+03:00
2025-06-20T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Над Воронежем сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.Опасность атаки БПЛА объявили в регионе около полуночи и пока не отменяли.В Минобороны уточнили, что Воронежскую область пытались атаковать пять дронов. А всего за ночь над пятью регионами уничтожили 61 аппарат, больше над Орловской областью — 22. Еще 14 сбили над Курской областью, семь — над Белгородской, по три дрона — над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями и один — над Московским регионом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: в небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников