https://ria.ru/20250620/bespilotniki-2024071250.html

В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников

В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 20.06.2025

В небе над Воронежем уничтожили несколько беспилотников

Над Воронежем сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:00:00+03:00

2025-06-20T01:00:00+03:00

2025-06-20T10:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Над Воронежем сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов", — написал он.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.Опасность атаки БПЛА объявили в регионе около полуночи и пока не отменяли.В Минобороны уточнили, что Воронежскую область пытались атаковать пять дронов. А всего за ночь над пятью регионами уничтожили 61 аппарат, больше над Орловской областью — 22. Еще 14 сбили над Курской областью, семь — над Белгородской, по три дрона — над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями и один — над Московским регионом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность