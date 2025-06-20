https://ria.ru/20250620/bespilotnik-2024133936.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Московским регионом

ПВО сбила украинский беспилотник над Московским регионом - РИА Новости, 20.06.2025

ПВО сбила украинский беспилотник над Московским регионом

Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:50:00+03:00

2025-06-20T10:50:00+03:00

2025-06-20T10:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Московским регионом, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "20 июня около 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Московским регионом", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало об уничтоженном ночью над территорией Московского региона БПЛА. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале писал о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

https://ria.ru/20250620/besplotniki-2024090011.html

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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность