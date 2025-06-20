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Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина - РИА Новости, 20.06.2025
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17:34 20.06.2025 (обновлено: 19:49 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/bahrejn-2024324712.html
Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина
Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина - РИА Новости, 20.06.2025
Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина
Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к населению со... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:34:00+03:00
2025-06-20T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к населению со строчками из стихотворения "Пророк" Александра Пушкина. &quot;Я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении &quot;Памятник&quot;. В этом стихотворении говорится: &quot;И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал&quot;. Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу&quot;, — сказал он в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ.Аль Халиф подчеркнул, что эта политика не измеряется только цифрами.Шейх добавил, что стратегическое партнерство с Россией — одна из опор развития бизнеса Бахрейна. По словам представителя королевства, Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим роста экономики.Он отметил, что Бахрейн считает ПМЭФ эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из разных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/putin-2024244855.html
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Представитель короля Бахрейна процитировал Пушкина на пленарном заседании ПМЭФ
Представитель короля Бахрейна и его сын в выступлении на ПМЭФ процитировал Пушкина, говоря о мудрой политике Путина.
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бахрейн, россия, александр пушкин, в мире
ПМЭФ-2025, Бахрейн, Россия, Александр Пушкин, В мире
Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина

Представитель короля Бахрейна Аль Халиф прочитал стихи Пушкина на ПМЭФ

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к населению со строчками из стихотворения "Пророк" Александра Пушкина.
«

"Я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении "Памятник". В этом стихотворении говорится: "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал". Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу", — сказал он в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с советником по национальной безопасности, командующим Королевской гвардией Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Аль Халиф подчеркнул, что эта политика не измеряется только цифрами.
Шейх добавил, что стратегическое партнерство с Россией — одна из опор развития бизнеса Бахрейна. По словам представителя королевства, Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим роста экономики.
Он отметил, что Бахрейн считает ПМЭФ эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из разных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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