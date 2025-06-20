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Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина

Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина - РИА Новости, 20.06.2025

Представитель Бахрейна охарактеризовал политику России "Пророком" Пушкина

Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к населению со... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:34:00+03:00

2025-06-20T17:34:00+03:00

2025-06-20T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику России по отношению к населению со строчками из стихотворения "Пророк" Александра Пушкина. "Я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении "Памятник". В этом стихотворении говорится: "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал". Так вот, эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу", — сказал он в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ.Аль Халиф подчеркнул, что эта политика не измеряется только цифрами.Шейх добавил, что стратегическое партнерство с Россией — одна из опор развития бизнеса Бахрейна. По словам представителя королевства, Манама продолжает курс на привлечение зарубежных инвестиций, уделяя особое внимание инновациям и творчеству как двум составляющим роста экономики.Он отметил, что Бахрейн считает ПМЭФ эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и предпринимателями из разных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Представитель короля Бахрейна процитировал Пушкина на пленарном заседании ПМЭФ Представитель короля Бахрейна и его сын в выступлении на ПМЭФ процитировал Пушкина, говоря о мудрой политике Путина. 2025-06-20T17:34 true PT1M02S

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бахрейн, россия, александр пушкин, в мире