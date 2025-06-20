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Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:55 20.06.2025 (обновлено: 15:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/bahrejn-2024239403.html
Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке
Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025
Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке
Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за усилия... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:55:00+03:00
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пмэф-2025
в мире
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москва
владимир путин
ближний восток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за усилия Москвы по урегулированию напряженности на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. "Мы все заинтересованы в том, чтобы добиться снижения напряженности в регионе, и мы очень благодарны за ваши усилия, господин президент, направленные на урегулирование этой напряженности", - сказал он в ходе встречи с российским президентом на полях ПМЭФ. В ходе встречи представитель королевства Бахрейн также поблагодарил Путина за высокий уровень организации ПМЭФ и отметил, что его страна нацелена на углубление отношений с Москвой.“Есть много вопросов, которые мы бы хотели обсудить в различных направлениях нашего взаимодействия: на дипломатическом уровне, политическом, культурном, туристическом, экономическом”, - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин на переговорах с сыном короля Бахрейна
Сейчас президент проводит переговоры с сыном короля Бахрейна.
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в мире, бахрейн, россия, москва, владимир путин, ближний восток
ПМЭФ-2025, В мире, Бахрейн, Россия, Москва, Владимир Путин, Ближний Восток
Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Представитель Бахрейна Аль Халиф поблагодарил Путина за усилия по Сирии и Ирану

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за усилия Москвы по урегулированию напряженности на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем.
"Мы все заинтересованы в том, чтобы добиться снижения напряженности в регионе, и мы очень благодарны за ваши усилия, господин президент, направленные на урегулирование этой напряженности", - сказал он в ходе встречи с российским президентом на полях ПМЭФ.
В ходе встречи представитель королевства Бахрейн также поблагодарил Путина за высокий уровень организации ПМЭФ и отметил, что его страна нацелена на углубление отношений с Москвой.
“Есть много вопросов, которые мы бы хотели обсудить в различных направлениях нашего взаимодействия: на дипломатическом уровне, политическом, культурном, туристическом, экономическом”, - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025В миреБахрейнРоссияМоскваВладимир ПутинБлижний Восток
 
 
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