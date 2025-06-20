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Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.06.2025

Бахрейн поблагодарил Россию за усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за усилия... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:55:00+03:00

2025-06-20T14:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф поблагодарил президента РФ Владимира Путина за усилия Москвы по урегулированию напряженности на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. "Мы все заинтересованы в том, чтобы добиться снижения напряженности в регионе, и мы очень благодарны за ваши усилия, господин президент, направленные на урегулирование этой напряженности", - сказал он в ходе встречи с российским президентом на полях ПМЭФ. В ходе встречи представитель королевства Бахрейн также поблагодарил Путина за высокий уровень организации ПМЭФ и отметил, что его страна нацелена на углубление отношений с Москвой.“Есть много вопросов, которые мы бы хотели обсудить в различных направлениях нашего взаимодействия: на дипломатическом уровне, политическом, культурном, туристическом, экономическом”, - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Путин на переговорах с сыном короля Бахрейна Сейчас президент проводит переговоры с сыном короля Бахрейна. 2025-06-20T14:55 true PT0M38S

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