"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra
АвтоВАЗ, помимо Тольятти, будет собирать Lada Iskra и на заводе в Петербурге
Автомобиль Lada Iskra. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Концерн "АвтоВАЗ"будет производить Lada Iskra на заводах в Тольятти и Санкт-Петербурге, рассказал в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов.
Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург".
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"Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", — сказал Соколов на церемонии подписания соглашения.
По его словам, сборка этих автомобилей в Санкт-Петербурге начнется в сентябре, а в общей сложности будет произведено около четырех тысяч автомобилей этой модели. При этом в следующем году объем будет удвоен, добавил глава концерна.
В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что сборка новой модели будет теперь проходить в двух городах — и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге.
Lada Iskra — это новое семейство автомобилей класса "В", в который входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль расположится между Granta и Vesta.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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