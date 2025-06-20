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"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra - РИА Новости, 20.06.2025
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01:22 20.06.2025 (обновлено: 03:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/avtovaz-2024072659.html
"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra
"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra - РИА Новости, 20.06.2025
"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra
Концерн "АвтоВАЗ"будет производить Lada Iskra на заводах в Тольятти и Санкт-Петербурге, рассказал в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов. РИА Новости, 20.06.2025
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экономика
авто
тольятти
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
lada vesta
lada iskra
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Концерн "АвтоВАЗ"будет производить Lada Iskra на заводах в Тольятти и Санкт-Петербурге, рассказал в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов. Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург". "Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", — сказал Соколов на церемонии подписания соглашения. По его словам, сборка этих автомобилей в Санкт-Петербурге начнется в сентябре, а в общей сложности будет произведено около четырех тысяч автомобилей этой модели. При этом в следующем году объем будет удвоен, добавил глава концерна.В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что сборка новой модели будет теперь проходить в двух городах — и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге. Lada Iskra — это новое семейство автомобилей класса "В", в который входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль расположится между Granta и Vesta. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023503855.html
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экономика, авто, тольятти, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta, lada iskra
Экономика, Авто, Тольятти, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Lada Iskra
"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra

АвтоВАЗ, помимо Тольятти, будет собирать Lada Iskra и на заводе в Петербурге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Iskra
Автомобиль Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль Lada Iskra. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Концерн "АвтоВАЗ"будет производить Lada Iskra на заводах в Тольятти и Санкт-Петербурге, рассказал в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов.
Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург".
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18 июня, 10:36
"Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", — сказал Соколов на церемонии подписания соглашения.
По его словам, сборка этих автомобилей в Санкт-Петербурге начнется в сентябре, а в общей сложности будет произведено около четырех тысяч автомобилей этой модели. При этом в следующем году объем будет удвоен, добавил глава концерна.
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В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что сборка новой модели будет теперь проходить в двух городах — и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге.
Lada Iskra — это новое семейство автомобилей класса "В", в который входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль расположится между Granta и Vesta.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаАвтоТольяттиСанкт-ПетербургМаксим СоколовАвтоВАЗLada VestaLada Iskra
 
 
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