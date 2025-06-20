https://ria.ru/20250620/avtovaz-2024072659.html

"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra

"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra - РИА Новости, 20.06.2025

"АвтоВАЗ" расширит географию сборки Lada Iskra

Концерн "АвтоВАЗ"будет производить Lada Iskra на заводах в Тольятти и Санкт-Петербурге, рассказал в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T01:22:00+03:00

2025-06-20T01:22:00+03:00

2025-06-20T03:02:00+03:00

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Концерн "АвтоВАЗ"будет производить Lada Iskra на заводах в Тольятти и Санкт-Петербурге, рассказал в рамках ПМЭФ глава компании Максим Соколов. Соответствующее соглашение подписали АО "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург". "Мы предлагаем нашему питерскому "Автозаводу Санкт-Петербург" реализовать с "АвтоВАЗом" еще один совместный проект, который в данном случае связан уже с производством собственной модели "АвтоВАЗа"… это модель Iskra", — сказал Соколов на церемонии подписания соглашения. По его словам, сборка этих автомобилей в Санкт-Петербурге начнется в сентябре, а в общей сложности будет произведено около четырех тысяч автомобилей этой модели. При этом в следующем году объем будет удвоен, добавил глава концерна.В пресс-службе "АвтоВАЗа" уточнили, что сборка новой модели будет теперь проходить в двух городах — и в Тольятти, и в Санкт-Петербурге. Lada Iskra — это новое семейство автомобилей класса "В", в который входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль расположится между Granta и Vesta. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, тольятти, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, lada vesta, lada iskra