https://ria.ru/20250620/artamonov-2024225854.html

Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области

Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области - РИА Новости, 20.06.2025

Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области

Губернатор Игорь Артамонов поделился опытом подготовки кадров с участниками заседания комиссии Госcовета РФ по профильному направлению в рамках ПМЭФ – 2025,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:28:00+03:00

2025-06-20T14:28:00+03:00

2025-06-20T14:28:00+03:00

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019538543_0:33:1600:933_1920x0_80_0_0_f7f1c3c6625a0f00393cb1535885de69.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов поделился опытом подготовки кадров с участниками заседания комиссии Госcовета РФ по профильному направлению в рамках ПМЭФ – 2025, сообщает пресс-служба регионального правительства. На сессии обсуждались вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В качестве пример эффективной работы была приведена Липецкая область. В частности, губернатор Игорь Артамонов рассказал участникам заседания о реализация в регионе пилотного проекта поддержки и сопровождения выпускников вузов и ссузов. Цель проекта – помочь молодым специалистам не просто найти работу после окончания учебного заведения, а трудоустроиться по специальности. По словам Артамонова, в прошлом году благодаря проекту работу по специальности смогли найти 78% выпускников, трем тысячам помогли с трудоустройством еще до получения диплома. Система работает на платформе электронного сервиса "Забота", где ведется профориентационная работа со школьниками, а также индивидуальное карьерное сопровождение студентов. Важным элементом кадровой политики региона является центр молодежной карьеры, который за год посетило более 50 тысяч человек. В текущем году на увеличение бюджетных мест в системе среднего профессионального образования направлено более 50 миллионов рублей. Как было отмечено на заседании, вследствие всех мероприятий на 12% выросло количество молодых людей, которые остаются жить и работать в Липецкой области. "Создание условий для профессиональной самореализации молодежи – это инвестиции в будущее Липецкой области. Наша задача – чтобы каждый молодой специалист мог найти достойную работу по специальности в родном регионе", – отметил губернатор по итогам заседания комиссии Госсовета РФ. Позже на площадке ПМЭФ Артамонов подписал с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает совместную работу в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать закреплению молодых специалистов в регионе, росту инновационной активности и укреплению партнерства между вузами и промышленными предприятиями Липецкой области.

https://ria.ru/20250619/artamonov-2024043442.html

https://ria.ru/20250619/agrotek-2024031040.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, россия, игорь артамонов