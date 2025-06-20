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Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области - РИА Новости, 20.06.2025
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Липецкая область
 
14:28 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/artamonov-2024225854.html
Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области
Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области - РИА Новости, 20.06.2025
Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области
Губернатор Игорь Артамонов поделился опытом подготовки кадров с участниками заседания комиссии Госcовета РФ по профильному направлению в рамках ПМЭФ – 2025,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:28:00+03:00
2025-06-20T14:28:00+03:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов поделился опытом подготовки кадров с участниками заседания комиссии Госcовета РФ по профильному направлению в рамках ПМЭФ – 2025, сообщает пресс-служба регионального правительства. На сессии обсуждались вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В качестве пример эффективной работы была приведена Липецкая область. В частности, губернатор Игорь Артамонов рассказал участникам заседания о реализация в регионе пилотного проекта поддержки и сопровождения выпускников вузов и ссузов. Цель проекта – помочь молодым специалистам не просто найти работу после окончания учебного заведения, а трудоустроиться по специальности. По словам Артамонова, в прошлом году благодаря проекту работу по специальности смогли найти 78% выпускников, трем тысячам помогли с трудоустройством еще до получения диплома. Система работает на платформе электронного сервиса "Забота", где ведется профориентационная работа со школьниками, а также индивидуальное карьерное сопровождение студентов. Важным элементом кадровой политики региона является центр молодежной карьеры, который за год посетило более 50 тысяч человек. В текущем году на увеличение бюджетных мест в системе среднего профессионального образования направлено более 50 миллионов рублей. Как было отмечено на заседании, вследствие всех мероприятий на 12% выросло количество молодых людей, которые остаются жить и работать в Липецкой области. "Создание условий для профессиональной самореализации молодежи – это инвестиции в будущее Липецкой области. Наша задача – чтобы каждый молодой специалист мог найти достойную работу по специальности в родном регионе", – отметил губернатор по итогам заседания комиссии Госсовета РФ. Позже на площадке ПМЭФ Артамонов подписал с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает совместную работу в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать закреплению молодых специалистов в регионе, росту инновационной активности и укреплению партнерства между вузами и промышленными предприятиями Липецкой области.
https://ria.ru/20250619/artamonov-2024043442.html
https://ria.ru/20250619/agrotek-2024031040.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Артамонов рассказал о подготовке кадров в Липецкой области

Артамонов поделился опытом подготовки кадров в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов поделился опытом подготовки кадров с участниками заседания комиссии Госcовета РФ по профильному направлению в рамках ПМЭФ – 2025, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На сессии обсуждались вопросы привлечения высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В качестве пример эффективной работы была приведена Липецкая область. В частности, губернатор Игорь Артамонов рассказал участникам заседания о реализация в регионе пилотного проекта поддержки и сопровождения выпускников вузов и ссузов. Цель проекта – помочь молодым специалистам не просто найти работу после окончания учебного заведения, а трудоустроиться по специальности.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Артамонов: более 30 проектов на базе ИИ внедрили в Липецкой области
19 июня, 20:37
По словам Артамонова, в прошлом году благодаря проекту работу по специальности смогли найти 78% выпускников, трем тысячам помогли с трудоустройством еще до получения диплома.
Система работает на платформе электронного сервиса "Забота", где ведется профориентационная работа со школьниками, а также индивидуальное карьерное сопровождение студентов. Важным элементом кадровой политики региона является центр молодежной карьеры, который за год посетило более 50 тысяч человек. В текущем году на увеличение бюджетных мест в системе среднего профессионального образования направлено более 50 миллионов рублей.
Как было отмечено на заседании, вследствие всех мероприятий на 12% выросло количество молодых людей, которые остаются жить и работать в Липецкой области.
"Создание условий для профессиональной самореализации молодежи – это инвестиции в будущее Липецкой области. Наша задача – чтобы каждый молодой специалист мог найти достойную работу по специальности в родном регионе", – отметил губернатор по итогам заседания комиссии Госсовета РФ.
Позже на площадке ПМЭФ Артамонов подписал с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым соглашение о взаимодействии. Документ предусматривает совместную работу в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Ожидается, что реализация соглашения будет способствовать закреплению молодых специалистов в регионе, росту инновационной активности и укреплению партнерства между вузами и промышленными предприятиями Липецкой области.
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Липецкая область будет выпускать больше семян своей селекции
19 июня, 19:26
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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