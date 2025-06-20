Эксперт назвал арест Карапетяна попыткой узурпировать выборы в Армении
Журналист де Кошко: арест Карапетяна может быть попыткой узурпировать выборы
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна может быть попыткой узурпировать выборы в Армении, заявил РИА Новости Дмитрий де Кошко, французский журналист и общественный деятель.
"Дело Карапетяна напоминает ситуацию, с которой сталкивались румыны и молдаване, где выборы были узурпированы. Это своего рода прелюдия к тому, что может произойти в Армении, или к тому, что сейчас готовит господин (премьер-министр Армении Никол) Пашинян, нападая на Армянскую церковь — важнейший элемент армянской идентичности - а также бизнесмена, поддерживавшего эту церковь, который завтра может стать реальным и популярным оппонентом, способным участвовать в выборах", - сказал де Кошко.
По мнению эксперта, арест Карапетяна является попыткой предотвратить свободные выборы, результат которых может оказаться невыгодным для НАТО.
"Таким образом, они уже искажают политические реалии и баланс сил в Армении, устраняя главного конкурента, подобно тому, как основная политическая альтернатива была устранена в Румынии. Именно в этом ключе следует рассматривать происходящее" - добавил он.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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