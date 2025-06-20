https://ria.ru/20250620/armeniya-2024418983.html

Эксперт назвал арест Карапетяна попыткой узурпировать выборы в Армении

Эксперт назвал арест Карапетяна попыткой узурпировать выборы в Армении - РИА Новости, 20.06.2025

Эксперт назвал арест Карапетяна попыткой узурпировать выборы в Армении

Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна может быть попыткой узурпировать выборы в Армении, заявил РИА Новости Дмитрий де Кошко, французский... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T22:47:00+03:00

2025-06-20T22:47:00+03:00

2025-06-20T22:47:00+03:00

армения

россия

самвел карапетян

преследование карапетяна в армении

в мире

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Арест предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна может быть попыткой узурпировать выборы в Армении, заявил РИА Новости Дмитрий де Кошко, французский журналист и общественный деятель. "Дело Карапетяна напоминает ситуацию, с которой сталкивались румыны и молдаване, где выборы были узурпированы. Это своего рода прелюдия к тому, что может произойти в Армении, или к тому, что сейчас готовит господин (премьер-министр Армении Никол) Пашинян, нападая на Армянскую церковь — важнейший элемент армянской идентичности - а также бизнесмена, поддерживавшего эту церковь, который завтра может стать реальным и популярным оппонентом, способным участвовать в выборах", - сказал де Кошко. По мнению эксперта, арест Карапетяна является попыткой предотвратить свободные выборы, результат которых может оказаться невыгодным для НАТО. "Таким образом, они уже искажают политические реалии и баланс сил в Армении, устраняя главного конкурента, подобно тому, как основная политическая альтернатива была устранена в Румынии. Именно в этом ключе следует рассматривать происходящее" - добавил он. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html

https://ria.ru/20250620/arest-2024244562.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024157480.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , в мире, армянская апостольская церковь