Ливанский эксперт объяснил арест Карапетяна с устранением соперников
Политолог Ташджян объяснил арест Карапетяна с зачисткой перед выборами
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 июн - РИА Новости. Арест главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна может быть связан с кампанией армянских властей по устранению политических конкурентов перед парламентскими выборами, которые намечены на 2026 год, поделился мнением с РИА Новости ливано-армянский эксперт по внутренней и внешней политике Армении Ягия Ташджян.
"Этот арест, наряду с действиями против других оппозиционных активистов, может быть связан с попытками подавить политических соперников накануне парламентских выборов в следующем (2026 - ред.) году", - сказал Ташджян.
Говоря о конфликте премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью, на фоне которого произошло задержание предпринимателя, ливанский аналитик отметил, что подобные события угрожают национальному единству Армении.
"Бывали разногласия между политиками и духовенством, но неизменно сохранялось уважение к церкви как к духовному институту. При Пашиняне это уважение было нарушено. Эскалация напряжённости между властью и церковью усиливает раскол в армянском обществе, углубляя поляризацию и подрывая единство нации",- подчеркнул Ташджян.
По словам собеседника агентства, в армянской диаспоре в Ливане конфликт между Пашиняном и католикосом всех армян воспринимают не как личную ссору, а как столкновение между церковью и действующей властью.
"Церковь на протяжении веков играла ключевую роль в сохранении армянской культуры и идентичности. В периоды отсутствия армянской государственности именно церковь олицетворяла нацию — поэтому Армянскую апостольскую церковь мы называем Национальной церковью", - добавил Ташджян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.