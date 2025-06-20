Пашинян нарушил обещание, оказывая давление на церковь, считает эксперт
Политолог Озер: Пашинян обещал демократизацию, а теперь давит на церковь
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти с обещанием демократизации, а теперь усиливает политическое давление на церковь, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер, комментируя арест бизнесмена Самвела Карапетяна.
"Арест бизнесмена Самвела Карапетяна можно рассматривать как прямое проявление борьбы премьер-министра Армении Никола Пашиняна с церковью. Пашинян, пришедший к власти с обещанием демократизации, усиливает политическое давление на церковь, которая по своей природе должна быть полностью независимой, и это вызывает определенное разочарование в армянской общине", - сказал аналитик.
По его словам, заявления армянской диаспоры о борьбе Пашиняна с церковью являются важным показателем того, что начался процесс, который может вызвать раскол в армянской общине.
"Для армянской общины церковь является структурой, которая руководит обществом по крайней мере в той же степени, что и правительство, и действительно имеет возможность влиять на решения общества. Немедленное освобождение Карапетяна должно стать первым шагом на пути к разрешению конфликта между администрацией Еревана и церковью путем диалога", - подчеркнул Озер.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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