Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль
Науфал: власти Армении пытаются захватить Армянскую апостольскую церковь
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Флаг Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский блогер Марио Науфал, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсети X, заявил, что власти Армении пытаются взять под контроль Армянскую апостольскую церковь.
"Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских организаций на Земле - подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль", - написал он в соцсети X.
В своем сообщении Науфал упомянул арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, отметив, что тот защищал церковь от критики властей.
Науфал - блогер, известный своими интервью с мировыми политиками, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская