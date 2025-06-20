https://ria.ru/20250620/armeniya-2024353502.html

Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль

Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль - РИА Новости, 20.06.2025

Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль

Американский блогер Марио Науфал, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсети X, заявил, что власти Армении пытаются взять под контроль Армянскую... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:28:00+03:00

2025-06-20T18:28:00+03:00

2025-06-20T18:28:00+03:00

армения

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сергей лавров

александр лукашенко

армянская апостольская церковь

ташир

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский блогер Марио Науфал, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсети X, заявил, что власти Армении пытаются взять под контроль Армянскую апостольскую церковь. "Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских организаций на Земле - подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль", - написал он в соцсети X. В своем сообщении Науфал упомянул арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, отметив, что тот защищал церковь от критики властей. Науфал - блогер, известный своими интервью с мировыми политиками, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250620/ekspert-2024240196.html

https://ria.ru/20250531/armenmya-2020191746.html

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