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Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль - РИА Новости, 20.06.2025
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18:28 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/armeniya-2024353502.html
Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль
Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль - РИА Новости, 20.06.2025
Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль
Американский блогер Марио Науфал, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсети X, заявил, что власти Армении пытаются взять под контроль Армянскую... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:28:00+03:00
2025-06-20T18:28:00+03:00
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александр лукашенко
армянская апостольская церковь
ташир
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский блогер Марио Науфал, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсети X, заявил, что власти Армении пытаются взять под контроль Армянскую апостольскую церковь. "Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских организаций на Земле - подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль", - написал он в соцсети X. В своем сообщении Науфал упомянул арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, отметив, что тот защищал церковь от критики властей. Науфал - блогер, известный своими интервью с мировыми политиками, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250620/ekspert-2024240196.html
https://ria.ru/20250531/armenmya-2020191746.html
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армения, россия, земля, самвел карапетян, сергей лавров, александр лукашенко, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Земля, Самвел Карапетян, Сергей Лавров, Александр Лукашенко, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Блогер из США заявил о попытке властей Армении взять церковь под контроль

Науфал: власти Армении пытаются захватить Армянскую апостольскую церковь

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американский блогер Марио Науфал, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсети X, заявил, что власти Армении пытаются взять под контроль Армянскую апостольскую церковь.
"Армянская апостольская церковь - одна из древнейших христианских организаций на Земле - подвергается государственному давлению, власти пытаются установить над ней более жесткий контроль", - написал он в соцсети X.
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В своем сообщении Науфал упомянул арест владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, отметив, что тот защищал церковь от критики властей.
Науфал - блогер, известный своими интервью с мировыми политиками, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
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31 мая, 22:27
 
АрменияРоссияЗемляСамвел КарапетянСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
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