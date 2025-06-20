https://ria.ru/20250620/armeniya-2024182109.html
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 20.06.2025
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном "хоть сейчас", каких-либо ограничений или дополнительных условий у Еревана нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:28:00+03:00
2025-06-20T12:28:00+03:00
2025-06-20T12:28:00+03:00
пмэф-2025
в мире
азербайджан
ереван
армения
мгер григорян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном "хоть сейчас", каких-либо ограничений или дополнительных условий у Еревана нет, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян. "Мы готовы подписать его хоть сейчас. От нас каких-либо ограничительных или дополнительных условий нет. Мы готовы подписать сейчас и желаем, чтобы это было сделано чем раньше, тем лучше", - сказал Григорян на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом он добавил, что на данный момент договоренностей по конкретному месту и срокам подписания документа нет. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250620/armenija-2024067268.html
азербайджан
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, ереван, армения, мгер григорян
ПМЭФ-2025, В мире, Азербайджан, Ереван, Армения, Мгер Григорян
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Григорян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном хоть сейчас