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Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:28 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/armeniya-2024182109.html
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном - РИА Новости, 20.06.2025
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном "хоть сейчас", каких-либо ограничений или дополнительных условий у Еревана нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:28:00+03:00
2025-06-20T12:28:00+03:00
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в мире
азербайджан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном "хоть сейчас", каких-либо ограничений или дополнительных условий у Еревана нет, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян. "Мы готовы подписать его хоть сейчас. От нас каких-либо ограничительных или дополнительных условий нет. Мы готовы подписать сейчас и желаем, чтобы это было сделано чем раньше, тем лучше", - сказал Григорян на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). При этом он добавил, что на данный момент договоренностей по конкретному месту и срокам подписания документа нет. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250620/armenija-2024067268.html
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в мире, азербайджан, ереван, армения, мгер григорян
ПМЭФ-2025, В мире, Азербайджан, Ереван, Армения, Мгер Григорян
Армения заявила о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Григорян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном хоть сейчас

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном "хоть сейчас", каких-либо ограничений или дополнительных условий у Еревана нет, заявил РИА Новости вице-премьер Армении Мгер Григорян.
"Мы готовы подписать его хоть сейчас. От нас каких-либо ограничительных или дополнительных условий нет. Мы готовы подписать сейчас и желаем, чтобы это было сделано чем раньше, тем лучше", - сказал Григорян на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
При этом он добавил, что на данный момент договоренностей по конкретному месту и срокам подписания документа нет.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Госдуме заявили, что Армения в Евросоюзе никому не нужна
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ПМЭФ-2025В миреАзербайджанЕреванАрменияМгер Григорян
 
 
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