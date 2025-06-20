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Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:32 20.06.2025 (обновлено: 11:40 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/armeniya-2024151750.html
Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении
Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении - РИА Новости, 20.06.2025
Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении
Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:32:00+03:00
2025-06-20T11:40:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
армения
алексей оверчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Примерно 2 миллиарда, по самым консервативным оценкам, мы потеряли в прошлом году. В этом году у нас падение по текущей ситуации (составляет) 3 миллиарда. Очевидно, мы где-то 6 миллиардов к концу года потеряем. Это серьезные цифры", - сказал Оверчук на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html
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экономика, россия, армения, алексей оверчук
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Армения, Алексей Оверчук
Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении

Оверчук: РФ и Армения потеряют 6 млрд долларов в товарооброте к концу года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук на ПМЭФ-2025
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«
"Примерно 2 миллиарда, по самым консервативным оценкам, мы потеряли в прошлом году. В этом году у нас падение по текущей ситуации (составляет) 3 миллиарда. Очевидно, мы где-то 6 миллиардов к концу года потеряем. Это серьезные цифры", - сказал Оверчук на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАрменияАлексей Оверчук
 
 
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