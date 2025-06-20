https://ria.ru/20250620/armeniya-2024151750.html

Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении

Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении - РИА Новости, 20.06.2025

Оверчук оценил потери во взаимном товарообороте России и Армении

Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:32:00+03:00

2025-06-20T11:32:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия и Армения потеряют 6 миллиардов долларов во взаимном товарообороте к концу года, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Примерно 2 миллиарда, по самым консервативным оценкам, мы потеряли в прошлом году. В этом году у нас падение по текущей ситуации (составляет) 3 миллиарда. Очевидно, мы где-то 6 миллиардов к концу года потеряем. Это серьезные цифры", - сказал Оверчук на бизнес-диалоге "Россия-Армения" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, армения, алексей оверчук