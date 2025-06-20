https://ria.ru/20250620/armeniya-2024069344.html

Премьер Армении посетит Турцию

Премьер Армении посетит Турцию - РИА Новости, 20.06.2025

Премьер Армении посетит Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в пятницу в Турцию, где его примет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает администрация президента... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:27:00+03:00

2025-06-20T00:27:00+03:00

2025-06-20T00:27:00+03:00

в мире

турция

армения

анкара (провинция)

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

арарат мирзоян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg

ЕРЕВАН, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в пятницу в Турцию, где его примет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает администрация президента Турции. По данным администрации, встреча состоится в Стамбуле. Турецкая сторона отмечает, что это первый рабочий визит Пашиняна в страну, однако это не первое посещение армянским премьером Турции. В частности, Пашинян принял участие в церемонии инаугурации Эрдогана в Анкаре в июне 2023 года. Перед поездкой Пашиняна двусторонние отношения и региональные вопросы обсудили заместители глав двух стран Ваан Костанян и Беррис Экинджи. Сам Пашинян в среду воздержался от обнародования деталей своего посещения Турции, заявив лишь, что как правило во время таких визитов принимается совместное заявление. Подробности он сообщать отказался, сославшись на нецелесообразность их одностороннего обнародования. При этом спикер парламента Армении Ален Симонян назвал предстоящий визит историческим. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений руководители и дипломаты двух стран активно контактируют, Эрдоган и Пашинян регулярно беседуют по телефону, встречаются в рамках международных форумов. Пашинян ранее заявлял, что никаких препятствий для контактов с Турцией нет, а глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявлял в апреле, что Ереван, Анкара и Баку никогда не были так близки друг к другу, как сейчас. Эрдоган заявил в конце мая, что Анкара и Ереван переживают "внимательный процесс" нормализации отношений. Он подчеркнул, что Турция и Армения выиграют в случае достижения мира в регионе. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992926788.html

https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html

https://ria.ru/20250605/armeniya-2021098725.html

турция

армения

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, армения, анкара (провинция), никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, арарат мирзоян