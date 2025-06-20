https://ria.ru/20250620/armenija-2024183364.html

Армения может закрыть воздушное пространство для России, допустил Оверчук

Армения может закрыть воздушное пространство для России, допустил Оверчук - РИА Новости, 20.06.2025

Армения может закрыть воздушное пространство для России, допустил Оверчук

Армения может закрыть воздушное пространство для России из-за евроинтеграции , допустил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:33:00+03:00

2025-06-20T12:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Армения может закрыть воздушное пространство для России из-за евроинтеграции , допустил вице-премьер Алексей Оверчук. "У нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет", — сказал он на бизнес-диалоге "Россия — Армения" на ПМЭФ.Оверчук добавил, что Москва обращает на это внимание и оценивает возможность такой ситуации.Вице-премьер в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода Еревана из ЕАЭС. В свою очередь, Москва будет выстраивать свою экономическую политику в отношении закавказской республики с учетом этого обстоятельства. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

армения, россия, брюссель, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире