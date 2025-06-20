https://ria.ru/20250620/armenija-2024067268.html

В Госдуме заявили, что Армения в Евросоюзе никому не нужна

В Госдуме заявили, что Армения в Евросоюзе никому не нужна - РИА Новости, 20.06.2025

В Госдуме заявили, что Армения в Евросоюзе никому не нужна

Армения в Евросоюзе "никому не нужна", ангажированные Западом власти обманывают население перспективой вступления в ЕС, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T00:00:00+03:00

2025-06-20T00:00:00+03:00

2025-06-20T00:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Армения в Евросоюзе "никому не нужна", ангажированные Западом власти обманывают население перспективой вступления в ЕС, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Как рассказал агентству Журавлев, "вокруг визита премьер-министра Николы Пашиняна в Турцию накручено уже столько выдумки, будто прежде лидеры Армении эту страну никогда не посещали". По словам депутата, Турцию посещали бывшие президенты этой страны, а сам Пашинян уже приезжал в 2022 году. Ранее администрация президента Турции сообщила, что первый рабочий визит Пашиняна в Турцию ожидается 20 июня, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган примет его в Стамбуле. "Армянский пыл посещение Турции может лишь охладить - она, конечно, входит в Североатлантический альянс, но вот вступления в Евросоюз не может дождаться уже почти 40 лет. Так и Армения там никому не нужна, ангажированные Западом власти попросту обманывают население этой призрачной перспективой, чтобы превратить страну во вторую анти-Россию - по подобию Украины, - сказал агентству Журавлев. Он добавил, что Пашинян действует "по указке Запада", разрывая отношения с Россией. "С границы с Азербайджаном и из аэропорта Еревана убрали российских миротворцев, которые следили там за порядком. Армения демонстративно игнорирует заседания ОДКБ, военного блока под российским предводительством, а ее парламент в пику принимает решения, по которым страна обязуется стремиться в НАТО и ЕС", - отметил депутат ГД.

https://ria.ru/20250619/mid-2023953596.html

https://ria.ru/20250617/armenija-2023435015.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, армения, стамбул, алексей журавлев , никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, госдума рф, одкб