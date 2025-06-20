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Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова - РИА Новости, 20.06.2025

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарова

Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону продлил до 20 августа срок ареста бывшему первому замгубернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу о... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T09:43:00+03:00

2025-06-20T09:43:00+03:00

2025-06-20T09:43:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону продлил до 20 августа срок ареста бывшему первому замгубернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу о превышении должностных полномочий, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона. "Гончарову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 20 августа 2025 года включительно", - сказал он. Гончарова задержали в конце февраля. Уголовное дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, оно связано с делом бывшего министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. По данным областного УФСБ России, Рачаловского задержали в середине февраля по подозрению в причастности к незаконному выделению более 155 миллионов рублей господдержки сельхозпредприятиям в тяжелом финансовом состоянии. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, а деньги похищены. По информации источника агентства, именно Гончаров, будучи первым замгубернатора области, распорядился о выделении средств. Свою вину, по данным адвоката, Гончаров не признает.

https://ria.ru/20250617/vzyatka-2023321855.html

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ростовская область, ростов-на-дону, россия, происшествия