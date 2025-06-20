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Пропалестинские активисты повредили два самолета ВВС Британии

Пропалестинские активисты повредили два самолета ВВС Британии - РИА Новости, 20.06.2025

Пропалестинские активисты повредили два самолета ВВС Британии

Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску и повредили ломом два заправочных самолета ВВС Британии на базе Брайз-Нортон в Оксфордшре,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:22:00+03:00

2025-06-20T14:22:00+03:00

2025-06-20T14:22:00+03:00

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ЛОНДОН, 20 июн – РИА Новости. Пропалестинские активисты в Британии распылили красную краску и повредили ломом два заправочных самолета ВВС Британии на базе Брайз-Нортон в Оксфордшре, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте движения Palestine Action. "Двое активистов проникли на крупнейшую базу ВВС Великобритании на электрических самокатах. С помощью переоборудованных огнетушителей они распылили красную краску на турбины двух самолетов Airbus Voyager, а также нанесли повреждения, используя ломы", - говорится в заявлении. Отмечается, что активистам удалось скрыться и избежать задержания. Palestine Action утверждает, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы с базы Брайз Нортон на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. "Несмотря на публичное осуждение правительства Израиля, Британия продолжает отправлять грузы военного назначения и разведывательные самолеты в Газу, а также заправлять американские и израильские истребители. Британия не просто пассивный соучастник, она активно участвует в геноциде в Газе и военных преступлениях на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении организации. Премьер-министр Британии Кир Стармер осудил акцию как "позорный акт вандализма". "Акт вандализма, совершенный на базе ВВС Великобритании в Брайз-Нортоне, является позорным. В наших вооруженных силах служат лучшие люди Великобритании, которые каждый день рискуют своими жизнями ради нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто нас защищает", - написал Стармер в соцсети X. Транспортные самолеты Airbus Voyager используются для заправки истребителей ВВС в небе. Девять таких самолетов ВВС Британии находятся на базе Брайз-Нортон, еще пять используются в коммерческих целях. Ранее в июне СМИ сообщили о том, что британские ВВС планируют отправить Airbus Voyager на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.

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