https://ria.ru/20250620/aeroport-2024090302.html

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.06.2025

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T07:33:00+03:00

2025-06-20T07:33:00+03:00

2025-06-20T07:36:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250620/kaluga-2024073827.html

волгоград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации