https://ria.ru/20250620/aeroport-2024090302.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 20.06.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T07:33:00+03:00
2025-06-20T07:33:00+03:00
2025-06-20T07:36:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250620/kaluga-2024073827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, международная организация гражданской авиации
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов