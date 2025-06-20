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"Аэрофлот" на ПМЭФ-2025: новые соглашения и партнерство - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024312628.html
"Аэрофлот" на ПМЭФ-2025: новые соглашения и партнерство
"Аэрофлот" на ПМЭФ-2025: новые соглашения и партнерство - РИА Новости, 20.06.2025
"Аэрофлот" на ПМЭФ-2025: новые соглашения и партнерство
Группа "Аэрофлот" традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мультимедийный стенд компании привлек внимание... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:43:00+03:00
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аэрофлот
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денис пушилин
технологии
бизнес
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Группа "Аэрофлот" традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мультимедийный стенд компании привлек внимание участников форума. В этом году были заключены несколько деловых соглашений. Подробнее об этом – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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фото, фото, аэрофлот, денис пушилин, технологии, бизнес
Фото, Аэрофлот, ПМЭФ-2025, Денис Пушилин, Технологии, Бизнес

"Аэрофлот" на ПМЭФ-2025: новые соглашения и партнерство

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Группа "Аэрофлот" традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мультимедийный стенд компании привлек внимание участников форума. В этом году были заключены несколько деловых соглашений. Подробнее об этом – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Группа "Аэрофлот" представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме. Он стилизован чемоданчиками, интерактивным табло и игровым автоматом в виде багажа.

ПМЭФ-2025. Работа группы Аэрофлот

Группа "Аэрофлот" представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме. Он стилизован чемоданчиками, интерактивным табло и игровым автоматом в виде багажа.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Все желающие могли ознакомиться с работой стенда. И даже написать пожелания авиакомпании.

ПМЭФ-2025. Работа группы Аэрофлот

Все желающие могли ознакомиться с работой стенда. И даже написать пожелания авиакомпании.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Компании намерены совместно реализовывать проекты в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий ИИ.

Подписание соглашения о намерении Развитие стратегического сотрудничества

"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Компании намерены совместно реализовывать проекты в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий ИИ.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На полях ПМЭФ "Аэрофлот" также подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА". Предмет меморандума — укрепление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного взаимодействия.

Подписание меморандума о взаимодействии и сотрудничестве с благотворительным фондом помощи бездомным животным НИКА

На полях ПМЭФ "Аэрофлот" также подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА". Предмет меморандума — укрепление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного взаимодействия.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Аэрофлот", МТС и Сбер заключили трехстороннее технологическое партнерство, предполагающее реализацию совместных проектов по внедрению новейших технологий в бизнес-процессы авиаперевозчика.

Подписание соглашения о намерении Развитие стратегического сотрудничества

"Аэрофлот", МТС и Сбер заключили трехстороннее технологическое партнерство, предполагающее реализацию совместных проектов по внедрению новейших технологий в бизнес-процессы авиаперевозчика.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Соглашение закрепляет за МТС и Сбером статус стратегических партнеров "Аэрофлота" в цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов в процессы "Аэрофлота", для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями.

ПМЭФ-2025. Работа группы Аэрофлот

Соглашение закрепляет за МТС и Сбером статус стратегических партнеров "Аэрофлота" в цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов в процессы "Аэрофлота", для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Аэрофлот" поддержит региональную общественную организацию Академия футбольного клуба "Шахтёр" (Донецк)". Договор подписан на полях ПМЭФ-2025 в присутствии главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.

ПМЭФ-2025. Работа группы Аэрофлот

"Аэрофлот" поддержит региональную общественную организацию Академия футбольного клуба "Шахтёр" (Донецк)". Договор подписан на полях ПМЭФ-2025 в присутствии главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Поддержка "Аэрофлота" будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов и станет весомым вкладом в развитие спорта на территории республики, создавая стимул для популяризации футбола среди детей и юношества ДНР.

ПМЭФ-2025. Работа группы Аэрофлот

Поддержка "Аэрофлота" будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов и станет весомым вкладом в развитие спорта на территории республики, создавая стимул для популяризации футбола среди детей и юношества ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Работа стенда на Петербургском международном экономическом форуме.

ПМЭФ-2025. Работа группы Аэрофлот

Работа стенда на Петербургском международном экономическом форуме.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 9
 
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