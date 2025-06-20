"Аэрофлот" на ПМЭФ-2025: новые соглашения и партнерство
Группа "Аэрофлот" представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме. Он стилизован чемоданчиками, интерактивным табло и игровым автоматом в виде багажа.
Группа "Аэрофлот" представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме. Он стилизован чемоданчиками, интерактивным табло и игровым автоматом в виде багажа.
Все желающие могли ознакомиться с работой стенда. И даже написать пожелания авиакомпании.
Все желающие могли ознакомиться с работой стенда. И даже написать пожелания авиакомпании.
"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Компании намерены совместно реализовывать проекты в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий ИИ.
"Аэрофлот" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией по управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Компании намерены совместно реализовывать проекты в сфере кибербезопасности на базе решений с использованием технологий ИИ.
На полях ПМЭФ "Аэрофлот" также подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА". Предмет меморандума — укрепление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного взаимодействия.
На полях ПМЭФ "Аэрофлот" также подписал меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи бездомным животным "НИКА". Предмет меморандума — укрепление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного взаимодействия.
"Аэрофлот", МТС и Сбер заключили трехстороннее технологическое партнерство, предполагающее реализацию совместных проектов по внедрению новейших технологий в бизнес-процессы авиаперевозчика.
"Аэрофлот", МТС и Сбер заключили трехстороннее технологическое партнерство, предполагающее реализацию совместных проектов по внедрению новейших технологий в бизнес-процессы авиаперевозчика.
Соглашение закрепляет за МТС и Сбером статус стратегических партнеров "Аэрофлота" в цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов в процессы "Аэрофлота", для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями.
Соглашение закрепляет за МТС и Сбером статус стратегических партнеров "Аэрофлота" в цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов в процессы "Аэрофлота", для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями.
"Аэрофлот" поддержит региональную общественную организацию Академия футбольного клуба "Шахтёр" (Донецк)". Договор подписан на полях ПМЭФ-2025 в присутствии главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
"Аэрофлот" поддержит региональную общественную организацию Академия футбольного клуба "Шахтёр" (Донецк)". Договор подписан на полях ПМЭФ-2025 в присутствии главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина и генерального директора ПАО "Аэрофлот" Сергея Александровского.
Поддержка "Аэрофлота" будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов и станет весомым вкладом в развитие спорта на территории республики, создавая стимул для популяризации футбола среди детей и юношества ДНР.
Поддержка "Аэрофлота" будет направлена на обеспечение тренировочного процесса и мероприятий для юных футболистов и станет весомым вкладом в развитие спорта на территории республики, создавая стимул для популяризации футбола среди детей и юношества ДНР.
Работа стенда на Петербургском международном экономическом форуме.
Работа стенда на Петербургском международном экономическом форуме.