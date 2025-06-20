"Аэрофлот" на ПМЭФ-2025: новые соглашения и партнерство

Соглашение закрепляет за МТС и Сбером статус стратегических партнеров "Аэрофлота" в цифровой трансформации авиакомпании. Стороны договорились создать общую команду экспертов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов в процессы "Аэрофлота", для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями.