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"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта - РИА Новости, 20.06.2025
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14:57 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024240347.html
"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта
"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта - РИА Новости, 20.06.2025
"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта
"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта для удобства пассажиров, на первоначальном этапе она доступна ограниченному числу пользователей в рамках... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:57:00+03:00
2025-06-20T14:57:00+03:00
аэрофлот
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта для удобства пассажиров, на первоначальном этапе она доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться, сообщили в компании. "Аэрофлот" запустил обновленную версию официального сайта, адаптированную под современные сценарии использования и потребности пассажиров. На первоначальном этапе версия доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться", - говорится в сообщении. Чтобы перейти на новую версию сайта, достаточно нажать на оранжевую плашку на главной странице сайта. Указывается, в частности, что пользователи могут сравнивать цены прямо в календаре еще до начала поиска, увидеть все классы обслуживания на одном экране до выбора конкретного рейса, по тегам находить наиболее подходящие варианты по критериям "дешевле", "быстрее", "удобнее" и так далее. Кроме того, компания сообщила, что переработан весь процесс бронирования: "интерфейс стал адаптивным, логичным и понятным". Также упрощен и ускорен процесс оплаты: все способы собраны в одном месте, "при этом сохранен высокий уровень защиты данных". В "Аэрофлоте" указали, что "обновление сайта — это первый этап масштабной трансформации цифровых сервисов компании". "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250619/aeroflot-2024027686.html
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аэрофлот
Аэрофлот
"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта

Аэрофлот запустил обновленную версию официального сайта для удобства пассажиров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет компании "Аэрофлот"
Самолет компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет компании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта для удобства пассажиров, на первоначальном этапе она доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться, сообщили в компании.
"Аэрофлот" запустил обновленную версию официального сайта, адаптированную под современные сценарии использования и потребности пассажиров. На первоначальном этапе версия доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться", - говорится в сообщении.
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19 июня, 19:11
Чтобы перейти на новую версию сайта, достаточно нажать на оранжевую плашку на главной странице сайта.
Указывается, в частности, что пользователи могут сравнивать цены прямо в календаре еще до начала поиска, увидеть все классы обслуживания на одном экране до выбора конкретного рейса, по тегам находить наиболее подходящие варианты по критериям "дешевле", "быстрее", "удобнее" и так далее.
Кроме того, компания сообщила, что переработан весь процесс бронирования: "интерфейс стал адаптивным, логичным и понятным". Также упрощен и ускорен процесс оплаты: все способы собраны в одном месте, "при этом сохранен высокий уровень защиты данных".
В "Аэрофлоте" указали, что "обновление сайта — это первый этап масштабной трансформации цифровых сервисов компании".
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.
Генеральный директор Экосистема МТС Ровшан Алиев, генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время подписания соглашения о намерении Развитие стратегического сотрудничества на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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