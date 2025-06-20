https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024240347.html

"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта

"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта - РИА Новости, 20.06.2025

"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта

"Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта для удобства пассажиров, на первоначальном этапе она доступна ограниченному числу пользователей в рамках... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:57:00+03:00

2025-06-20T14:57:00+03:00

2025-06-20T14:57:00+03:00

аэрофлот

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" запустил обновленную версию сайта для удобства пассажиров, на первоначальном этапе она доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться, сообщили в компании. "Аэрофлот" запустил обновленную версию официального сайта, адаптированную под современные сценарии использования и потребности пассажиров. На первоначальном этапе версия доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться", - говорится в сообщении. Чтобы перейти на новую версию сайта, достаточно нажать на оранжевую плашку на главной странице сайта. Указывается, в частности, что пользователи могут сравнивать цены прямо в календаре еще до начала поиска, увидеть все классы обслуживания на одном экране до выбора конкретного рейса, по тегам находить наиболее подходящие варианты по критериям "дешевле", "быстрее", "удобнее" и так далее. Кроме того, компания сообщила, что переработан весь процесс бронирования: "интерфейс стал адаптивным, логичным и понятным". Также упрощен и ускорен процесс оплаты: все способы собраны в одном месте, "при этом сохранен высокий уровень защиты данных". В "Аэрофлоте" указали, что "обновление сайта — это первый этап масштабной трансформации цифровых сервисов компании". "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 55,3 миллиона.

https://ria.ru/20250619/aeroflot-2024027686.html

https://ria.ru/20250619/aeroflot-2024044721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот