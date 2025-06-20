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"Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:15 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/aeroflot-2024145079.html
"Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ
"Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ - РИА Новости, 20.06.2025
"Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ
"Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток на направлении Москва-Петербург после открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:15:00+03:00
2025-06-20T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток на направлении Москва-Петербург после открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы делали первоначально, безусловно, оценки возможных эффектов. Рынок Москва - Санкт-Петербург емкий, но не исключаем, что это, наоборот, его будет стимулировать. Мы надеемся на сохранение нашего пассажиропотока", - ответил Александровский на вопрос о рисках снижения пассажиропотока после запуска поездов по ВСМ. Он отметил, что в том числе для сохранения пассажиропотока в прошлом году был запущен проект "Шаттл". В рамках программы рейсы между "Шереметьево" и "Пулково" вылетают с интервалом от 15 минут, а из/во "Внуково" - с частотой от 30 минут. По словам Александровского, проект планируется развивать дальше, чтобы сделать еще более конкурентным по отношению к другим альтернативным перевозкам на этом направлении. На вопрос о новых направлениях проекта "Шаттл" он ответил: "Пока только Санкт-Петербург. Но такая оценка делалась, и мы не ставим на этом точку, пытаемся нащупать лучшую экономику для этой модели". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, москва, россия, аэрофлот
ПМЭФ-2025, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Аэрофлот
"Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток после запуска ВСМ

"Аэрофлот" надеется на сохранение пассажиропотока после запуска ВСМ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" надеется сохранить пассажиропоток на направлении Москва-Петербург после открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025.
"Мы делали первоначально, безусловно, оценки возможных эффектов. Рынок Москва - Санкт-Петербург емкий, но не исключаем, что это, наоборот, его будет стимулировать. Мы надеемся на сохранение нашего пассажиропотока", - ответил Александровский на вопрос о рисках снижения пассажиропотока после запуска поездов по ВСМ.
Он отметил, что в том числе для сохранения пассажиропотока в прошлом году был запущен проект "Шаттл". В рамках программы рейсы между "Шереметьево" и "Пулково" вылетают с интервалом от 15 минут, а из/во "Внуково" - с частотой от 30 минут. По словам Александровского, проект планируется развивать дальше, чтобы сделать еще более конкурентным по отношению к другим альтернативным перевозкам на этом направлении.
На вопрос о новых направлениях проекта "Шаттл" он ответил: "Пока только Санкт-Петербург. Но такая оценка делалась, и мы не ставим на этом точку, пытаемся нащупать лучшую экономику для этой модели".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Санкт-ПетербургМоскваРоссияАэрофлот
 
 
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