Рейтинг@Mail.ru
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zemletryasenie-2023943248.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 19.06.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано вечером в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:46:00+03:00
2025-06-19T15:46:00+03:00
тихий океан
елена семенова
курильские острова
землетрясение
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780829502_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_1dbe0151a347071966909317b0da3f53.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано вечером в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 19 июня в 18.28 (10.28 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 159 километрах южнее необитаемого острове Симушир, очаг располагался на глубине 43 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства добавила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250618/meksika-2023560452.html
тихий океан
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780829502_276:0:2000:1293_1920x0_80_0_0_7e4befb8b2fe361c50505104b8592b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихий океан, елена семенова, курильские острова, землетрясение, происшествия
Тихий океан, Елена Семенова, Курильские острова, Землетрясение, Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение

Сейсмолог Семенова: у южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаОдин из островов Большой Курильской гряды в Тихом океане
Один из островов Большой Курильской гряды в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Один из островов Большой Курильской гряды в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано вечером в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 19 июня в 18.28 (10.28 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 159 километрах южнее необитаемого острове Симушир, очаг располагался на глубине 43 километров", - рассказала сейсмолог.
Собеседница агентства добавила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
У берегов Мексики произошло землетрясение
Вчера, 13:12
 
Тихий океанЕлена СеменоваКурильские островаЗемлетрясениеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала