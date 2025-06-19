https://ria.ru/20250619/zemletryasenie-2023943248.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 19.06.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано вечером в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:46:00+03:00

2025-06-19T15:46:00+03:00

2025-06-19T15:46:00+03:00

тихий океан

елена семенова

курильские острова

землетрясение

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано вечером в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 19 июня в 18.28 (10.28 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 159 километрах южнее необитаемого острове Симушир, очаг располагался на глубине 43 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства добавила, что данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250618/meksika-2023560452.html

тихий океан

курильские острова

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тихий океан, елена семенова, курильские острова, землетрясение, происшествия