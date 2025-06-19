https://ria.ru/20250619/zemletryasenie-2023765458.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 19.06.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано утром в четверг у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:52:00+03:00
2025-06-19T03:52:00+03:00
2025-06-19T03:52:00+03:00
шикотан
тихий океан
кунашир (остров)
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано утром в четверг у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 19 июня в 10.08 (2.08 мск) в Тихом океане. Эпицентр находился в 120 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 55 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что по оперативным данным подземные толчки силой 3-4 балла ощутили на островах Шикотан и Кунашир. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250618/meksika-2023560452.html
шикотан
тихий океан
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шикотан, тихий океан, кунашир (остров), елена семенова
Шикотан, Тихий океан, Кунашир (остров), Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8