https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2024007671.html

Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров

Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров - РИА Новости, 19.06.2025

Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров

Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии и угрожал порчей во время телефонного розыгрыша, сообщили известные пранкеры Вован и Лексус в интервью Life.ru. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:05:00+03:00

2025-06-19T18:05:00+03:00

2025-06-19T18:17:00+03:00

владимир зеленский

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии и угрожал порчей во время телефонного розыгрыша, сообщили известные пранкеры Вован и Лексус в интервью Life.ru."Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел. А еще сыпал проклятиями. Говорил, если будете звонить, я вас прокляну", — отметил пранкер Вован.Он также подчеркнул, что позвонили Зеленскому в качестве исключения, так как им интересны люди, влияющие на политические решения, а глава киевского режима "просто торгует лицом".

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023350371.html

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2025

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владимир зеленский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)