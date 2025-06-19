https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2024007671.html
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров - РИА Новости, 19.06.2025
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров
Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии и угрожал порчей во время телефонного розыгрыша, сообщили известные пранкеры Вован и Лексус в интервью Life.ru. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:05:00+03:00
2025-06-19T18:05:00+03:00
2025-06-19T18:17:00+03:00
владимир зеленский
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии и угрожал порчей во время телефонного розыгрыша, сообщили известные пранкеры Вован и Лексус в интервью Life.ru."Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел. А еще сыпал проклятиями. Говорил, если будете звонить, я вас прокляну", — отметил пранкер Вован.Он также подчеркнул, что позвонили Зеленскому в качестве исключения, так как им интересны люди, влияющие на политические решения, а глава киевского режима "просто торгует лицом".
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023350371.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_2768b12f1b7bb471766eb3b7c3454b79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Владимир Зеленский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров
Вован и Лексус рассказали об угрозах от Зеленского во время пранка