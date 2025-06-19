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Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров - РИА Новости, 19.06.2025
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18:05 19.06.2025 (обновлено: 18:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2024007671.html
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров - РИА Новости, 19.06.2025
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров
Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии и угрожал порчей во время телефонного розыгрыша, сообщили известные пранкеры Вован и Лексус в интервью Life.ru. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:05:00+03:00
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владимир зеленский
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии и угрожал порчей во время телефонного розыгрыша, сообщили известные пранкеры Вован и Лексус в интервью Life.ru."Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел. А еще сыпал проклятиями. Говорил, если будете звонить, я вас прокляну", — отметил пранкер Вован.Он также подчеркнул, что позвонили Зеленскому в качестве исключения, так как им интересны люди, влияющие на политические решения, а глава киевского режима "просто торгует лицом".
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владимир зеленский, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
Владимир Зеленский, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
Зеленский пригрозил навести порчу на российских пранкеров

Вован и Лексус рассказали об угрозах от Зеленского во время пранка

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский был в неадекватном состоянии и угрожал порчей во время телефонного розыгрыша, сообщили известные пранкеры Вован и Лексус в интервью Life.ru.
"Он был в каком-то не совсем адекватном состоянии: какие-то странные звуки издавал и вообще странно себя вел. А еще сыпал проклятиями. Говорил, если будете звонить, я вас прокляну", — отметил пранкер Вован.
Он также подчеркнул, что позвонили Зеленскому в качестве исключения, так как им интересны люди, влияющие на политические решения, а глава киевского режима "просто торгует лицом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Это конец". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском
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Владимир ЗеленскийВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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